القدس في 2018.. إجرام إسرائيلي متواصل بغطاء أمريكي

طغى نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل للقدس، على كل ما جرى في المدينة المحتلة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى هدم عشرات المباني الفلسطينية بحجة عدم الترخيص، مع توسع الاستيطان.

كما ارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال العام ليصل عددهم إلى نحو 28 ألف مستوطن، واعتقل الاحتلال 1600 مقدسي في 2018، ولا يزال يحتجز جثامين 4 شهداء.

ومثّل الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل قبل عام، غطاءً سياسيًا أمريكيًا للإجراءات الإسرائيلية خلال العام 2018، لاسيما مع وقف واشنطن مساعداتها للمستشفيات الفلسطينية العاملة في القدس، ما شجّع حكومة الاحتلال على تشديد قبضتها على المدينة المحتلة، بحسب مسؤولين وخبراء مقدسيين.

تصريحات عدنان الحسيني وزير شؤون القدس:

لقد كانت القرارات الأمريكية بمثابة صدمة، نحن رفضنا وما زلنا نرفض هذه القرارات، ونواصل التحرك على المستوى الدولي من أجل رفضها وإبطالها.

الصدمة لم تكن بمثابة كلام أو بيان من جانبهم، وإنما عمل وتنفيذ وبالتالي كان فيها خبث كبير.

القرارات الأمريكية شجّعت حكومة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على كل الصُعد، سواء المس بالمقدسات أو هدم المنازل وبناء المستوطنات، وكذلك محاولة شطب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى (غيتي)

تعزيز الاستيطان

دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قالت في تقرير، إن اعتراف ترمب وغياب المحاسبة الدولية، كانا بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لارتكاب مزيد من الإجراءات وتعزيز استيطانها الاستعماري في فلسطين والقدس المحتلة، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل والاجتياحات والقتل والإصابات والاعتقالات.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ذكر في تقرير، أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 145 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية خلال العام 2018، بداعي البناء غير المرخص ما أدى الى تشريد سكانها.

بالمقابل، أشارت جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية (حقوقية غير حكومية) إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على مخططات لبناء 5820 وحدة استيطانية جديدة في القدس ونشرت مناقصة لبناء 603 وحدات استيطانية إضافية.

جماعات استيطانية إسرائيلية يدها على 6 منازل فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة سلوان المجاورة، جنوبي المسجد الأقصى.

تصريحات زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية:

مثلت القرارات الأمريكية المتتالية غطاءً سياسيًا أمريكيًا لاعتداءات إسرائيلية مستمرة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس في العام 2018.

استمرت عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومنح التراخيص للمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية، والتضييق على السكان من خلال الضرائب المتعددة.

استمرت الاعتداءات على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إضافة الى عمليات الاعتقال.

لاحظنا أن الاحتلال الاسرائيلي شدد من إجراءاته في منع أي نشاطات فلسطينية في المدينة المحتلة بادعاء علاقة مزعومة لهذه الانشطة بالسلطة الفلسطينية.

بلدية الاحتلال حاولت إلغاء مسؤولية وكالة الأمم المتحدة عن مخيم شعفاط وهو المخيم الوحيد للاجئين في القدس.

شرطة الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا في القدس الشرقية (رويترز)

أبرز ما قاله الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى:

شهد العام 2018 زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وكذلك زادت بشكل ملحوظ استفزازات المتطرفين خلال اقتحاماتهم، بما فيها محاولة أداء طقوس تلمودية والاعتداء على المصلين وحراس المسجد.

نحو 28 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الجاري، وفقا لإحصائية أولية، مقارنة مع 26 ألفًا في العام الماضي.

سجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءات جسيمة أخرى ضد المسجد، بما فيها إغلاقه مرتين بشكل كامل أمام المصلين، وهو ما تم رفضه من قبل دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس والمصلين ونعتبره بمثابة عقوبة جماعية في مكان ديني.

نحن نؤكد على ألا شأن لسلطات الاحتلال بالمسجد الأقصى، وأن عليها أن توقف اقتحامات المتطرفين للمسجد، وأن ما جرى ويجري من اعتداءات هو محاولة لفرض واقع جديد في المسجد.

نؤكد على أن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم وأننا نرفض أي تدخل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد.

تصريحات أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس: