مصر
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 21:33

القبض على شاب مصري بتهمة سب النبي وازدراء الإسلام.. ما القصة؟

الشاب يوسف هاني المتهم بالإساءة للنبي محمد والدين الإسلامي
الشاب يوسف هاني المتهم بالإساءة للنبي محمد والدين الإسلامي
مواقع التواصل
ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب بمدينة الإسماعيلية (شمالي البلاد)، بعدما تقدّم عدد من المحامين ببلاغ إلى النائب العام يتهمونه بازدراء الدين الإسلامي والتطاول على النبي محمد.

وتلقت نيابة الإسماعيلية بلاغًا قدّمه عدد من المحامين، يتهمون فيه (يوسف هاني حلمي) والمعروف بالاسم الحركي "جو هاني" بازدراء الدين الإسلامي، تأسيسًا على نص محادثاته المنشورة على منصات التواصل.

وتوصلت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر إلى أن المذكور ليس مدرسًا كما تناقلت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل، وإنما هو طالب بقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة قناة السويس.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" التابعة لمكتب النائب العام، صورة من نص محادثة "جو هاني" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، وذلك بحسب بيان للنائب العام.

وبدأت الواقعة بعد إعلان إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع فيسبوك رفضها أي إساءة فرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وذلك على خلفية انتشار الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد، وتبني الرئيس الفرنسي الدفاع عنها بدعوى حرية التعبير.

ورد الشاب على الفتاة بسلسلة تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول محمد (عليه الصلاة والسلام). 

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هذه التعليقات في شكل صور (سكرين شوتس)، وعقب رواج صور المحادثات، تصدر وسم "محاكمة يوسف هاني" قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ورفض عدد كبير من رواد مواقع التواصل، بينهم مسيحيون، الإساءة للنبي محمد، مؤكدين أن هذا تصرف فردي يُحاسب صاحبه؛ درءًا للفتنة بين أبناء الشعب المصري.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وسائل إعلام مصرية

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