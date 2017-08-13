جريمة
الأحد 13 أغسطس 2017 10:12

القبض على سائح إيطالي أقرّ بضرب مصري حتى الموت

أرشيفية
أعلن القضاء المصري السبت أنه تم إلقاء القبض على سائح إيطالي بتهمة إقدامه على ضرب مهندس مصري حتى الموت.

وكان المهندس يشرف على الأعمال داخل فندق قيد الإنشاء على البحر الاحمر.

وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان إن السائح الإيطالي كان برفقة "طفلتيه (6 سنوات و15 سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه إبلاغه بأن وجوده في هذه المنطقة ممنوعا، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس".

وأضاف بيان الوزارة أن السائح المدعو "ايفان باسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى الى وفاته"، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات المصرية تواصلت مع السفارة والقنصلية الإيطاليتين من أجل إعادة طفلتي السائح الإيطالي إلى إيطاليا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
مصر
سائح
إيطالي
الشرطة
وزارة السياحة المصرية
مشادة كلامية
قتل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مقتل شرطيين في تحطم هليكوبتر قرب ولاية فرجينيا
Thumbnail
أربعة على رابعة.. حتى تكون المجزرة الأخيرة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا