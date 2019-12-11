الأربعاء 11 ديسمبر 2019 17:52
القبض على إبراهيم السنوسي مساعد الرئيس المعزول عمر البشير
أوقفت الشرطة السودانية، الأربعاء، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي عبدالعال مكين، على فيسبوك إن قوة من المباحث داهمت منزل القيادي بحزب المؤتمر الوطني ابراهيم السنوسي لاعتقاله للتحقيق معه بشأن دوره في انقلاب 1989.
التفاصيل
- قال مصدر من مكتب السنوسي (82 عاما) إن قوة من المباحث الجنائية أبرزت أمر توقيف من النيابة لرئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي (أسسه حسن الترابي) بمنزله شرق العاصمة السودانية الخرطوم.
- أضاف المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن السنوسي طلب من عناصر الشرطة حضور المستشار القانوني للحزب، قبل اقتياده إلى النيابة>
- لم يصدر بيان عن الشرطة السودانية بشأن توقيف السنوسي الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير (.1989.. 2019).
- كانت النيابة العامة في السودان كانت أصدرت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي "علي الحاج" والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989.
- تم توقيف "الحاج" وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي.
- تقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989".
- أجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر