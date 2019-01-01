الثلاثاء 1 يناير 2019 19:07
القائمة النهائية للكاف لأفضل لاعب: صلاح وماني وأوباميانغ
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي وتضم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.
التفاصيل:
- للعام الثاني على التوالي يصل الثلاثي صلاح وماني وأوباميانغ إلى القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي.
- المصري صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حصل على الجائزة العام الماضي.
- صلاح يأمل أن يكون رابع لاعب يفوز بها مرتين متتاليتين بعد السنغالي الحاجي ضيوف (2001 و2002) والكاميروني صمويل ايتو (2003 و2004) والإيفواري يايا توري (2011 و2012).
- صلاح كان أول مصري يفوز بالجائزة منذ بداية نظام الجوائز في 1992.
- السنغالي ماني زميل صلاح في ليفربول، حل ثانيا العام الماضي، وجاء في المركز الثالث في التصويت عام 2016.
- هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يصل فيها أوباميانغ مهاجم منتخب الغابون إلى التصفية النهائية ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب العاجي يايا توري ومايكل ايسيان لاعب وسط غانا السابق.
- أوباميانغ نال الجائزة مرة واحدة في 2015 بعد تفوقه على توري والغاني أندريه أيو.
- سيعلن الفائز بالجائزة في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من يناير/ كانون الثاني.
المصدر
وكالات
الكاف
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