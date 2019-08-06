الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:31
الفيفا يوقع غرامة مالية على الظفرة الإماراتي والهلال السعودي
أعلنت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، توقيع غرامة مالية على ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي بسبب قضية اللاعب السوري عمر خربين.
أبرز ما ورد في بيان منشور على موقع نادي الوحدة السوري:
- أصدرت اليوم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قرارًا بخصوص الشكوى الموجهة من قبل نادي الوحدة السوري بحق ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي.
- قررت اللجنة قبول مطالب نادي الوحدة السوري بمبلغ مليون و300 ألف دولار أمريكي وإلزام نادي الظفرة بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه.
- تم قبول مطالبة نادي الوحدة السوري بمبلغ 227 ألف دولار وإلزام نادي الهلال السعودي بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه.
خلفيات:
- انتقل خربين إلى صفوف الظفرة الإماراتي عام 2015 عندما تحايل الاثنان على نادي الوحدة السوري بقيام المهاجم بفسخ التعاقد من طرف واحد وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده رغم أن عقده مع الوحدة كان وقتها مستمرًا معه.
- فور التعاقد معه، قرر الظفرة إعارة خربين إلى الهلال السعودي ليتورط معه في القضية وليستمر ضمن صفوفه حتى تم شراء العقد بشكل نهائي من النادي الإماراتي.
- تقدم الوحدة بشكوى ضد ناديي الظفرة والهلال بشأن التعاقد مع خربين بشكل غير قانوني.
- الهلال السعودي أعار خربين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير/كانون الثاني لصفوف نادي بيراميدز المصري.
- فاز عمر خربين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي لعام 2017، بعد تألقه مع منتخب سوريا وناديه الهلال بطل السعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول