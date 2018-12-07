الجمعة 7 ديسمبر 2018 14:44
الفيفا يطالب تايلاند بعدم تسليم لاعب بحريني إلى بلاده
طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعودة لاعب الكرة البحريني حكيم العريبي إلى أستراليا، حيث حصل على اللجوء السياسي.
التفاصيل:
جاء ذلك في بيان للفيفا بعد قرار السلطات التايلاندية توقيف العريبي بطلب من المنامة، وبحث قرار ترحيله إلى البحرين.
- بيان الفيفا قال " لابد من عودة العريبي إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن".
- وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين قالت إن حكومة بلادها تتابع قضية العريبي في تايلاند من خلال القنوات الدبلوماسية.
- الوزيرة قالت إنّ الحكومة الأسترالية شعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي.
- بين أضافت" زار موظفونا في تايلاند العريبي ونحن ممتنون للسلطات التايلاندية على الدعم الذي يقدمونه له، ونأمل أن نرى قرارا سريعا يضمن سلامته في المستقبل".
- بدوره، نقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (مقره لندن) عن العريبي مطالبته الأمم المتحدة ولاعبي كرة القدم بالتدخل قائلا إنّ مصيره في خطر.
- العريبي قال " إذا تم ترحيلي إلى البحرين، لا تنسوني، أعرف ما سيحدث لي، وأعرف أنه سوف يتم تعذيبي للاعتراف بأشياء لم أفعلها أبداً، أرجوكم استمروا في كفاحكم من أجل إنقاذي".
- ألقت السلطات التايلاندية القبض على حكيم العريبي لدى وصوله إلى مطار بانكوك هذا الأسبوع بموجب مذكرة للشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من البحرين.
- في 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب قسم شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب.
- اللاعب قال إنه كان يمثل البحرين في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.
- العريني أكد تعرضه للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.
- حصل العريبي، الذي كان يلعب في منتخب بلاده، على حق اللجوء في أستراليا عام 2017 ويلعب الآن في أحد أندية مدينة ملبورن.
- منظمة (هيومن رايتس ووتش) قالت إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال احتجاجات عام 2011.
خلفية:
- الشرطة التايلاندية قالت الجمعة إنّ إحدى محاكم البلاد ستنظر في قرار ترحيل العريبي إلى البحرين.
- قائد شرطة الهجرة في تايلاند، الجنرال سوراشيت هاكبارن قال إن توقيف العريبي جاء وفقا للقانون وبناء على طلب من البحرين.
- العريبي ناشد السلطات الأسترالية بالضغط على تايلاند كي لا تقوم بترحيله إلى البحرين، خشية تعرضه للسجن والانتهاكات هناك.
- البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011.
- السلطات البحرينية أصدرت العديد من أحكام الإدانة بحق العديد من قيادات وأفراد المعارضة البحرينية منذ ذلك الوقت.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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