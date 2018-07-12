قرصنة
الخميس 12 يوليو 2018 18:20

الفيفا يرفع دعوى ضد قناة (بي أوت كيو) في السعودية

الفيفا
قال الاتحاد الدولي للقدم "الفيفا" إنه كلف محاميا لرفع دعوى في السعودية ضد قناة "‬‬بي أوت كيو" المتاحة على نطاق واسع بالمملكة لاستمرارها في بث مباريات كأس العالم بشكل غير قانوني.

وحذر الفيفا الشهر الماضي من أنه يدرس كل الخيارات لوقف انتهاك حقوقه بشأن قيام القناة ببث عدد من المباريات في بداية البطولة المقامة في روسيا.

وتقول السعودية إن (بي أوت كيو) لا تتخذ من المملكة مقرا وإنها تكافح أنشطة القناة "دون تهاون" مؤكدة التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية الدولية.

وجاء في بيان الفيفا "بناء على ذلك، كلف الفيفا محاميا لرفع دعوى في السعودية ويعمل مع ملاك حقوق رياضية آخرين متضررين أيضا (من نشاط القناة) لحماية مصالحهم".

وأضاف البيان "يحث الفيفا السلطات في السعودية وفي غيرها من الدول التي ظهر بها نشاط القناة على دعم الفيفا في حربه ضد القرصنة".

وتملك شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم.

المصدر
رويترز
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بي أوت كيو

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