الفيفا يدرس إمكانية توسيع مونديال 2022 لتشمل 48 منتخبا

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو غيتي

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، إن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

وقال إنفانتينو في مؤتمر رياضي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات. أبرز تصريحات رئيس الفيفا: إذا كان الناس يرون أنه سيكون من الجيد إقامة كأس عالم بمشاركة 48 فريقًا فلماذا لا؟

ندرس هذا الأمر قبل أربع سنوات على إقامة البطولة؟ لذلك نبحث مدى إمكانية توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في 2022.

ستقام كأس العالم في قطر بمشاركة 32 فريقًا لكن لو كانت أمامنا فرصة لزيادة المنتخبات إلى 48 لإضفاء المزيد من السعادة على عشاق كرة القدم في العالم فإننا سنحاول ذلك.

إذا استطعنا الاستعانة ببعض الدول المجاورة القريبة لاستضافة بعض المباريات في كأس العالم فإن هذا الأمر قد يكون مفيدًا جدًا للمنطقة والعالم بأسره.

تشهد منطقة بعينها توترات، والأمر متروك لقادة هذه الدول لحلها لكن ربما يكون من السهل الحديث عن مشروع رياضي مشترك أكثر من أشياء أخرى أكثر تعقيدًا.

لو ساعد هذا الأمر الناس في الخليج وأيضًا دول العالم على تطوير كرة القدم وبث رسالة إيجابية عن اللعبة، فلماذا لا نفكر في تجربة الفكرة؟ أمير قطر يتسلم راية استضافة كأس العالم 2022 من الرئيس الروسي ورئيس فيفا (غيتي) قطر ودراسة الجدوى: الفيفا صوّت في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من 2026. لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءا من 2022.

الشهر الماضي قال إنفانتينو إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس/أذار قبل إجراء قرعة التصفيات، وقال إنه حال المواقفة على القرار سيكون من "الصعب" تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

قطر قالت إنها لن تتخذ قرارا بشأن توسعة البطولة الى 48 منتخبًا قبل الاطلاع على تفاصيل دراسة جدوى يجريها الفيفا بهذا الشأن.

الدراسة يتوقع أن تشمل عدة نقاط منها جدول مباريات البطولة وعدد الملاعب المطلوبة ومواقع التدريب وعدد المباريات التي ستقام في اليوم الواحد في حال توسيع البطولة.

قطر، الدولة الصغيرة الغنية، مضت قدمًا في خطتها الطموحة والضخمة للانتهاء من بنيتها التحتية قبل 2022 والتي تضمنت إنفاق ما يتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار على ثمانية استادات إضافة لمنشآت رياضية كثير منها سيتم تفكيكه وإعادة استخدامه عقب البطولة أو التبرع به لدول نامية. ستاد لوسيل الذي سيشهد افتتاح ونهائي مونديال قطر 2022 (لجنة المشاريع والإرث) المونديال والحصار: قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين ثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

إنفانتينو، صرح في ديسمبر المنصرم، أن الحصار على قطر لم يؤثر على استعداداتها لاستضافة كأس العالم عام 2022، وأن الملاعب في قطر ستكون جاهزة قبل عامين من انطلاق صافرة أول مباراة في البطولة.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين. لكن إنفانتينو قال إنه ربما تكون مشاركة البلدين فرصة لتضييق هوة الخلاف مع قطر.

السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حالة إقامة بطولة موسعة. واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة هذه الادعاءات.