تصفيات كأس العالم
السبت 9 سبتمبر 2017 12:17

الفيفا يحقق في "إشارة بذيئة" للاعب إنجلترا أمام سلوفاكيا

لاعب وسط منتخب انجلترا ديلي آلي
قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة إن الفيفا بدأ تحقيقا بحق لاعب وسط منتخب إنجلترا ديلي آلي بعد أن صدرت منه إشارة بذيئة خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أمام سلوفاكيا.

وبعد التحقيق في الأمر سيتم إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية للفيفا.

وظهر لاعب وسط توتنهام هوتسبير على كاميرات التلفزيون يوم الاثنين الماضي وهو يشير بإصبعه الأوسط باتجاه الحكم الفرنسي كليمو توربين الذي أشار باستمرار اللعب عقب تدخل قوي من مدافع سلوفاكيا مارتن سكرتل.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 ضمن المجموعة السادسة في استاد ويمبلي اللندني الشهير.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا إن آلي (21 عاما) أبلغه أن الإشارة كانت موجهة لزميله السابق في توتنهام كايل ووكر على سبيل المزاح.

وأضاف مدرب إنجلترا الذي أشاد بأداء آلي خلال المباراة: "ديلي قام بهذه الإشارة باتجاه كايل. لا أدري أين كان موقعه في الملعب. الاثنان لديهما طريقة غريبة في التواصل.. لكن هذا ما قاله اللاعبان".

وبعد المباراة شرح آلي تصرفاته عبر حسابه على تويتر.

وكتب "من أجل التوضيح.. الإشارة الليلة كانت مزاحا بيني وبين صديقي كايل ووكر. أعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
سلوفاكيا
إشارة بذيئة
ديلي آلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
إجلاء نحو 6 ملايين شخص من فلوريدا بسبب إعصار "إيرما"
Thumbnail
أمريكا توافق على بيع أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم