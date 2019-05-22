الأربعاء 22 مايو 2019 23:17
الفيفا: كأس العالم 2022 في قطر من 32 فريقا
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان له إن كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا.
أهم ما جاء في بيان الفيفا:
- تمشيا مع استنتاجات دراسة الجدوى التي وافق عليها مجلس فيفا في اجتماعه الأخير، بحث كل من الفيفا وقطر جميع إمكانيات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا عن طريق إشراك الدول المجاورة مع قطر في استضافة المونديال.
- بعد عملية تشاور شاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تقديم مثل هذا الاقتراح الآن.
- بالإضافة إلى ذلك، أعاد الفيفا وقطر مرة أخرى بحث جدوى استضافة قطر لبطولة مكونة من 48 منتخبا عن طريق خفض بعض متطلبات الفيفا الرئيسية.
- خلص تحليل مشترك، في هذا الصدد، إلى أنه بسبب المرحلة المتقدمة من الاستعدادات والحاجة إلى تقييم مفصل للتأثير اللوجيستي المحتمل على البلد المضيف، سيتطلب الأمر مزيدا من الوقت ولا يمكن اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في يونيو/ حزيران المقبل، لذلك تقرر عدم متابعة هذا الخيار.
- سيبقى كأس العالم عام 2022 بمشاركة 32 منتخبا، كما كان مخططا له في الأصل، ولن يتم تقديم أي اقتراح بخصوص هذا الأمر خلال اجتماعات الجمعية العامة (كونغرس) فيفا القادم في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل.
خلفية:
- رئيس الفيفا جياني إنفانتينو اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة قطر.
- ستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 48 فريقا.
- قبل أيام، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استاد "الجنوب" في مدينة الوكرة، ثاني الاستادات التي يتم الإعلان عن جاهزيتها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
- استاد "الجنوب" هو أول استادات كأس العالم التي تشيد بأكملها.
- في مايو/ أيار 2017 تم الإعلان عن جاهزية استاد "خليفة" لاستضافة مباريات كأس العالم بعد انتهاء عمليات التطوير والتحديث التي أجريت له.
- مدير مشروع ملاعب التدريب باللجنة العليا للمشاريع والإرث أحمد العبيدلي قال إن جميع ملاعب التدريب الخاصة بنسخة 2022 من المونديال أصبحت جاهزة تماما، مشيرا إلى أن العمل فيها بدأ في مايو/ أيار 2017.
- العبيدلي قال إن المشروع يشتمل على 15 موقعا تدريبيا بالإضافة للمواقع المعدة لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022.
- سيتم إلحاق مدرجات معدنية قابلة للفك والتركيب بجانب كل موقع تدريبي، وستتسع المدرجات في كل موقع لنحو 500 مشجع.
- المدرجات جاهزة بالفعل لكن ليس من الضروري تركيبها في الوقت الحالي حيث سيتم التركيب في الوقت المناسب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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