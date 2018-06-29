كأس العالم 2018
الجمعة 29 يونيو 2018 19:00

الفيفا: تقنية الفيديو رفعت نسبة صحة قرارات التحكيم إلى 99.3%

رويترز
قال مسؤولو التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة بلغت 99.3% في مباريات دور المجموعات.

وقال مسؤولو التحكيم في الفيفا إن دقة قرارات التحكيم بسبب تقنية الفيديو جعلت كأس العالم هذا العام "خالية من الفضائح".

وقال ماسيمو بوساكا، المسؤول عن التحكيم في الفيفا: "بعد 48 مباراة لم تقع فضيحة واحدة وهذا مهم للغاية".

والنهائيات الحالية في روسيا هي أول كأس عالم تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد الذي يراقب المباراة على شاشات تلفزيونية ويتواصل مع حكم المباراة.

ويراجع القائمون على نظام حكم الفيديو قرارات التحكيم المصيرية التي يمكن أن تغير نتيجة المباراة وإذا شعروا بأن حكم المباراة اتخذ قرارا خاطئا يتواصلون معه لكي يراجع القرار على شاشة بجوار الملعب.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، إن 95% من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة، وإن النسبة ارتفعت إلى 99.3 بالمئة بفضل حكم الفيديو المساعد.

وأضاف أنه جرى مراجعة 335 قرارا في مباريات دور المجموعات علاوة على 17 قرارا جرى فيها الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

المصدر
رويترز
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