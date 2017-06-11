قطر
الأحد 11 يونيو 2017 15:20

الفيفا: الأزمة في الخليج لن تؤثر على تنظيم كأس العالم في قطر

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو (يمين) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم - أرشيفية
غيتي
قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وعدد من الدول الخليجية لن تؤثر على تنظيم كأس العالم في قطر عام 2022.

وقال إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة "لو ماتان ديمانشيه" السويسرية نُشرت الأحد: "نحن نواجه أزمة دبلوماسية. وأنا على ثقة أن المنطقة ستعود إلى الوضع الطبيعي".

وأضاف أن الفيفا على اتصال بشكل منتظم مع السلطات المعنية في قطر.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية في الخليج يوم الاثنين الماضي بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وأغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية مع قطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
كلمات مفتاحية
فيفا
قطر
كأس العالم 2022
قطع العلاقات الدبلوماسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: "متحف الفشل" يفتح أبوابه للجمهور في السويد
Thumbnail
الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف الخليجي بالحوار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة