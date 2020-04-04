الفول بعد الشلولو آخر صيحات علاج فيروس كورونا في مصر (فيديو)
وفي لقاء تلفزيوني على قناة "التحرير تن" (فضائية خاصة) قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران إن "الفول" علاج فعال لفيروس كورونا.
وتفاعل النشطاء مع تصريحات بدران حول الفول وقدرته على قهر فيروس كورونا بالسخرية ذاتها التي ردوا بها على تصريحات الشلولو.
@aladwani71 @AbdullahMMugrin @nasir_alarbash @lama_abdulal— ناصر بن سعود (@Naseerbensaud33) April 4, 2020
خلك من الشلولو وخذ ترايبتوفان مصري👇
المصريين مافيهم حيله ... 😁😂 pic.twitter.com/GuRrmiHhBB
الحين احنا ضعنا بصراحة وما عرفنا ما هو العلاج الأفضل لكورونا :— almulla (@almullaahussain) April 4, 2020
امس قالوا: الشلولو
واليوم يقولون الفول
فأين العلاج والحل
🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/fAkAVlBWXk
خلصنا من اللي يقول اكلوا ( الشلولو ) وقبله المذيعه اللي تقول العلاج ( بالشاي) والحين الاخ يقول العلاج ( فول وكشري )— Ahmad Alfd3ani🇰🇼 (@Wage3e55) April 4, 2020
والله مصيبتنا كبيره #كرونا_مصر pic.twitter.com/miR9C6ymP6
ما عرفنا ..الفول والّا الشلولو للقضاء على كورونا؟!— Qasemalqaderi قاسم عبدالقادر (@qasemalqaderi) April 4, 2020
صكيتوا على اللي تبگى عندنا وتزعم ان عندها حبّة تجيب أجل كورونا واخواتها 😇🤣🤣💐 pic.twitter.com/0m6YNI20gF
وبعدين معاكم ...........👎🏻— ♡🇰🇼عبدالهادي الفرس🇰🇼♡🇳🇱بوعادل🇳🇱. (@HADIFARAS) April 4, 2020
أمس ..... الشلولو....👎🏻
اليوم
الفول على الطريقة المصرية..👎🏻
الله يستر من غدآ pic.twitter.com/O3jz2Cnjoa
يأتي ذلك بعد اقتراح طبيب آخر تناول وجبة "الشلولو" لعلاج الفيروس ذاته، إذ قال رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية"، مجدي نزيه، في لقاء تلفزيوني إن الشلولو فعال جدًا في علاج فيروس كورونا.
والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التاجية، والتي تهاجم الجهاز التنفسي، ولا علاقة له بالمعدة.
وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بسخرية واسعة النطاق.
مرسي الزناتي تعرف اي عن الشلولو ؟— Mhmod (@RamdanM7mod) April 4, 2020
- اعرف ان الماده الملوخيه بتبطن جدار المعده عشان تعالج فيروس بيصيب الرئه والبهايم هتصدق
هو دا الشلولو ولا لاء ي متعلمين ي بتوع المدارس pic.twitter.com/pbxtf2Xrrm
لا تقولي صين ولا تقولي يابان انها حضارة الشلولو 😂 #صفاء_بصله pic.twitter.com/cowWlDaEis— غزّير/Against corona😷 (@gazirkw1) April 4, 2020
الشلولو قاهر كل الفيروسات 😂 😷#كورونا_مصر pic.twitter.com/Wzg1wfr5PW— mohamed hosny (@mohamed58545596) April 4, 2020
#الشلَولَو مقادير الشلولو مع #الكبير pic.twitter.com/yXu4m6oW7L— Mohammed AlSaadi Alghamdi (@azomotic2) April 4, 2020
سألني عن الشلولو فاعتذرت بأني لا أعرفه— د . محمد الجوادي (@GwadyM) April 4, 2020
فقال :كيف تكون أستاذا في الطب ولا تعرفه ؟
فأجبته: لا أعرفه لأني أستاذ
ولو عرفته ما استحققت الاستاذية
فقال وهل تعرف عنه شيئا في غير الطب؟
فأدركت أنه كمن يريد أن يستفيد أي شئ من الكشف المجاني
فأجبته بانه ربما كان شقيق الشلولخ#أبوالتاريخ
ده انتم من غير الشلولو ناثينج 😂😂 pic.twitter.com/9a5vCpw8Q9— حدوتة مصرية (@DaJwuCOjbUPA55g) April 4, 2020
الشلولو .... مضاد عضوي ضد الكورونا....!!! مسكين أيها العربي! لقد قاموا بحصارك الفكري وجعلوه اسير سايكس بيكو وقيدوا معاصمكم وايديكم لتبقى دوما تطلب ولا تعطيهم.. والله لن تقوم لكم ساعة القوة والحرية والنهضة الا بعودتكم الى كتاب الله pic.twitter.com/syxXTDDduP— muafaq (@muwaffaqss) April 4, 2020
وصفة مصرية لعلاج #كورونا .. إنه "الشلولو" فما هو يا ترى ؟!😷😂 الوصفة فرعونية وانت براحتك pic.twitter.com/nQJfW6nsbF— 🇷🇦🇪🇩 (@just_me015) April 4, 2020
وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا المستجد مليومًا و162 ألفًا و834 شخصًا، وقضى جراء الإصابة به 62 ألفًا و489 شخصًا، في حين تعافت 241 ألفًا و742 حالة.
وتتسابق شركات الأدوية العالمية لاكتشاف علاج للفيروس، وقالت منظمة الصحة العالمية إن إنتاج مصل للفيروس يتطلب ما بين 12 - 18 شهرًا.
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