الفول بعد الشلولو آخر صيحات علاج فيروس كورونا في مصر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب مصري يتحدث فيه عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي لقاء تلفزيوني على قناة "التحرير تن" (فضائية خاصة) قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران إن "الفول" علاج فعال لفيروس كورونا.

طبيب مصري يصف الفول لعلاج فيروس كورونا المستجد

وتفاعل النشطاء مع تصريحات بدران حول الفول وقدرته على قهر فيروس كورونا بالسخرية ذاتها التي ردوا بها على تصريحات الشلولو.

الحين احنا ضعنا بصراحة وما عرفنا ما هو العلاج الأفضل لكورونا :

امس قالوا: الشلولو

واليوم يقولون الفول



فأين العلاج والحل

🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/fAkAVlBWXk — almulla (@almullaahussain) April 4, 2020

خلصنا من اللي يقول اكلوا ( الشلولو ) وقبله المذيعه اللي تقول العلاج ( بالشاي) والحين الاخ يقول العلاج ( فول وكشري )

والله مصيبتنا كبيره #كرونا_مصر pic.twitter.com/miR9C6ymP6 — Ahmad Alfd3ani🇰🇼 (@Wage3e55) April 4, 2020

ما عرفنا ..الفول والّا الشلولو للقضاء على كورونا؟!

صكيتوا على اللي تبگى عندنا وتزعم ان عندها حبّة تجيب أجل كورونا واخواتها 😇🤣🤣💐 pic.twitter.com/0m6YNI20gF — Qasemalqaderi قاسم عبدالقادر (@qasemalqaderi) April 4, 2020

وبعدين معاكم ...........👎🏻



أمس ..... الشلولو....👎🏻



اليوم



الفول على الطريقة المصرية..👎🏻



الله يستر من غدآ pic.twitter.com/O3jz2Cnjoa — ♡🇰🇼عبدالهادي الفرس🇰🇼♡🇳🇱بوعادل🇳🇱. (@HADIFARAS) April 4, 2020

طبيب مصري ينصح بتناول الفول لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

يأتي ذلك بعد اقتراح طبيب آخر تناول وجبة "الشلولو" لعلاج الفيروس ذاته، إذ قال رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية"، مجدي نزيه، في لقاء تلفزيوني إن الشلولو فعال جدًا في علاج فيروس كورونا.

طبيب مصري يصف الشلولو لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التاجية، والتي تهاجم الجهاز التنفسي، ولا علاقة له بالمعدة.

وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بسخرية واسعة النطاق.

مرسي الزناتي تعرف اي عن الشلولو ؟

- اعرف ان الماده الملوخيه بتبطن جدار المعده عشان تعالج فيروس بيصيب الرئه والبهايم هتصدق

هو دا الشلولو ولا لاء ي متعلمين ي بتوع المدارس pic.twitter.com/pbxtf2Xrrm — Mhmod (@RamdanM7mod) April 4, 2020

لا تقولي صين ولا تقولي يابان انها حضارة الشلولو 😂 #صفاء_بصله pic.twitter.com/cowWlDaEis — غزّير/Against corona😷 (@gazirkw1) April 4, 2020

سألني عن الشلولو فاعتذرت بأني لا أعرفه

فقال :كيف تكون أستاذا في الطب ولا تعرفه ؟

فأجبته: لا أعرفه لأني أستاذ

ولو عرفته ما استحققت الاستاذية

فقال وهل تعرف عنه شيئا في غير الطب؟

فأدركت أنه كمن يريد أن يستفيد أي شئ من الكشف المجاني

فأجبته بانه ربما كان شقيق الشلولخ#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) April 4, 2020

ده انتم من غير الشلولو ناثينج 😂😂 pic.twitter.com/9a5vCpw8Q9 — حدوتة مصرية (@DaJwuCOjbUPA55g) April 4, 2020

الشلولو .... مضاد عضوي ضد الكورونا....!!! مسكين أيها العربي! لقد قاموا بحصارك الفكري وجعلوه اسير سايكس بيكو وقيدوا معاصمكم وايديكم لتبقى دوما تطلب ولا تعطيهم.. والله لن تقوم لكم ساعة القوة والحرية والنهضة الا بعودتكم الى كتاب الله pic.twitter.com/syxXTDDduP — muafaq (@muwaffaqss) April 4, 2020

وصفة مصرية لعلاج #كورونا .. إنه "الشلولو" فما هو يا ترى ؟!😷😂 الوصفة فرعونية وانت براحتك pic.twitter.com/nQJfW6nsbF — 🇷​🇦​🇪​🇩​ (@just_me015) April 4, 2020

وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا المستجد مليومًا و162 ألفًا و834 شخصًا، وقضى جراء الإصابة به 62 ألفًا و489 شخصًا، في حين تعافت 241 ألفًا و742 حالة.

وتتسابق شركات الأدوية العالمية لاكتشاف علاج للفيروس، وقالت منظمة الصحة العالمية إن إنتاج مصل للفيروس يتطلب ما بين 12 - 18 شهرًا.

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