التطبيع مع إسرائيل
السبت 12 سبتمبر 2020 21:15

الفنان المصري محمد صبحي: إسرائيل هي العدو الحقيقي لا إيران ولا تركيا (فيديو)

الفنان المصري محمد صبحي
مواقعل التواصل
قال الفنان المصري المسرحي محمد صبحي، إن إسرائيل وعلى مدى أجيال تحاول إيهام الشعوب العربية بأن عدوها الحقيقي هو إيران وتركيا، حتى ينسوا من هو العدو التاريخي الحقيقي.

وأوضح صبحي في مقطع فيديو أن" فلسطين أرض فلسطينية.. دولة فلسطينية.. وشعبها شعب فلسطين لدولة فلسطينية".

وقال" أنتم هجرتم شعب فلسطين وأبدتم جزء كبير منه.. وحرقتوا اليابس والأخضر.. اتعديتوا على المعالم الإسلامية والمسيحية..أنتم قتلة وسارقين.. قتلة وسارقين".

وأضاف أن "على الشعوب العربية أن تعلم أن من يدفع الأموال وآلاف الدولارات، لبعض الفلسطينيين في غزة ليدخلوا سيناء، ليقتلوا أبناء الجيش المصري، ويقتلوا أبناءنا ممن يسكنون سيناء، ليس للتخلص منهم".

وأوضح" ولكن ليجعلوا الشعب المصري، يكتبوا زي ما يكتبوا على الفيسبوك، ليقول "يلا في داهية.. الفلسطينيين في داهية" القضية الفلسطينية في داهية" مؤكدا أن الكثيرين كتبوا هذا.

وأكد صبحي أن إسرائيل هي العدو الخفي الذي يفعل هذا، حتى يكره المصريون الفلسطينيين، داعيا لهم "ليصحوا ويفوقوا".

وقال إن إسرائيل "حطت جوانا ولأجيال، أن إيران وتركيا هي العدو، عشان ننسى أن إسرائيل هي العدو التاريخي".

وتتسارع خطى تطبيع دول عربية مع إسرائيل. ففي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترمب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
محمد صبحي
إسرائيل
عدو
الخفي
تركيا
إيران
سيناء
المصريين

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن: حفتر أبلغنا التزامه الشخصي بإنهاء الإغلاق النفطي في ليبيا
Thumbnail
مساع مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل.. إليك التفاصيل
Thumbnail
رغم التهديد الأوربي: تركيا تجري مناورات بالذخيرة الحية قبالة الساحل القبرصي
Thumbnail
قوى ليبية تعلن تأسيس "مجلس برقة الأعلى".. ما الهدف؟ (فيديو)
Thumbnail
توقيع مبدئي على اتفاق "المناصب السيادية" بليبيا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

  1. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
  2. تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية
  3. مقال بـ "ميدل إيست آي": علاقات الإمارات وإسرائيل أكثر من زواج المصلحة
  4. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  5. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع