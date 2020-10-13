مصر
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 00:12

"الفنانون في مصاف الرسل"..  تصريح لفنانة مصرية يثير جدلا (فيديو)

الفنانة المصرية منال سلامة
الفنانة المصرية منال سلامة
غيتي
قالت الفنانة المصرية منال سلامة، إن "الفنانين في مصاف الرسل"، ما أثار غضبا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت سلامة ردًا على سؤال في أحد البرامج عن رأيها في لقب "الفنانة التائبة": إن التمثيل مهنة عظيمة جدا ومهمة للمجتمع، مضيفة " نحن في مصاف الرسل".

ولاقت تصريحات الفنانة المصرية هجوما على مواقع التواصل، بسبب وصف "مصاف الرسل"، وأكد الناشطون أن المقارنة مرفوضة وغير صحيحة.

وقارن ناشطون بين تمييز الدولة في التعامل مع من ينتقد مؤسساتها والنظام الحاكم، ومع من يتطاول على الأديان، على حد تعبيرهم.

المصدر
الجزيرة
مواقع التواصل

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