مصر
الاثنين 18 نوفمبر 2019 15:14

الفنانة صابرين تتصدر مواقع التواصل في مصر بعد خلعها الحجاب

الفنانة صابرين تثير جدلًا في مصر بعد خلعها الحجاب
مواقع التواصل
تصدرت الفنانة المصرية صابرين، منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلانها خلع الحجاب، ليدخل وسم باسمها ضمن قائمة الأعلى تداولًا بين المصريين على موقع تويتر.

وبين معارض ومؤيد ومحايد، انهالت التعليقات حول إعلان صابرين تخليها عن غطاء الرأس الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.

"حجاب" صابرين
  • صابرين تصدرت مواقع التواصل وحتى مؤشر البحث غوغل في مصر بعد قرارها خلع الحجاب، ونشرت صورًا لها على موقع إنستغرام دون حجاب، وقالت إن الصور صحيحة وليست "باروكة".
  • قالت صابرين إنها اتخذت قرار خلع الحجاب بعد تفكير طويل، مؤكدة أنها أدت أدوارا كثيرة ناجحة دون أن تخالف الشرع.
  • صابرين أكدت أن خلع الحجاب أمر شخصي، وأنها تحرص على الظهور دومًا بشكل محتشم.
  • انتقدت صابرين من هاجموها على مواقع التواصل، على هذا القرار "الذي لا يخص أحدا سواها".
  • صابرين كانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عقد، وكانت تحرص على الظهور بباروكة (شعر مستعار) في كثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها ما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.
  • كانت صابرين تظهر في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالباروكة قبل إعلانها نزع الحجاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • صابرين قالت إن كل أدوارها الفنية ظهرت فيها بشكل وزي محترم، وعندما ارتدت الباروكة أصبحت محل انتقاد حتى إن أولادها يتعرضون للسب بأنهم بلا دين أو أخلاق.
  • صابرين أوضحت في تصريحات لصحف محلية أنها لم تتخل عن الحجاب لأنها غير مُحجبة من الأساس، قائلة "أنا مش محجبة أنا محتشمة".
  • صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، ونشأت في أسرة عاكف المعروفة بألعاب السيرك، وبدأت التمثيل وهي طفلة في سن الرابعة.
  • كانت لصابرين تجارب عديدة مع الغناء مبكرًا لكنها تفرغت للتمثيل، جاء أشهر أدوارها على الإطلاق عام 1999 بتقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياة كوكب الشرق.
  • تستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وفق وسائل إعلام مصرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ماذا قال المصريون؟
  • اختلف المتابعون بين منتقد ومرحب لقرار صابرين، فيما وقف البعض على الحياد باعتبار أنه أمر شخصي لا يخص أحدًا سوى صاحبه، والبعض اعتبرها غير محجبة منذ البداية.
  • بعض المغردين أعادوا نشر فتوى لمفتي مصر السابق علي جمعة، قال فيها إن خلع الحجاب "معصية" لأنه فريضة، والبعض الآخر أشار إلى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
صحف مصرية
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فن
مصر
صابرين
ممثلة مصرية
الحجاب
خلع الحجاب
نزع الحجاب
جدل
مواقع التواصل

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