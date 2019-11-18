الفنانة صابرين تتصدر مواقع التواصل في مصر بعد خلعها الحجاب
وبين معارض ومؤيد ومحايد، انهالت التعليقات حول إعلان صابرين تخليها عن غطاء الرأس الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.
"حجاب" صابرين
- صابرين تصدرت مواقع التواصل وحتى مؤشر البحث غوغل في مصر بعد قرارها خلع الحجاب، ونشرت صورًا لها على موقع إنستغرام دون حجاب، وقالت إن الصور صحيحة وليست "باروكة".
- قالت صابرين إنها اتخذت قرار خلع الحجاب بعد تفكير طويل، مؤكدة أنها أدت أدوارا كثيرة ناجحة دون أن تخالف الشرع.
- صابرين أكدت أن خلع الحجاب أمر شخصي، وأنها تحرص على الظهور دومًا بشكل محتشم.
- انتقدت صابرين من هاجموها على مواقع التواصل، على هذا القرار "الذي لا يخص أحدا سواها".
- صابرين كانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عقد، وكانت تحرص على الظهور بباروكة (شعر مستعار) في كثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها ما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.
- كانت صابرين تظهر في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالباروكة قبل إعلانها نزع الحجاب.
- صابرين قالت إن كل أدوارها الفنية ظهرت فيها بشكل وزي محترم، وعندما ارتدت الباروكة أصبحت محل انتقاد حتى إن أولادها يتعرضون للسب بأنهم بلا دين أو أخلاق.
- صابرين أوضحت في تصريحات لصحف محلية أنها لم تتخل عن الحجاب لأنها غير مُحجبة من الأساس، قائلة "أنا مش محجبة أنا محتشمة".
- صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، ونشأت في أسرة عاكف المعروفة بألعاب السيرك، وبدأت التمثيل وهي طفلة في سن الرابعة.
- كانت لصابرين تجارب عديدة مع الغناء مبكرًا لكنها تفرغت للتمثيل، جاء أشهر أدوارها على الإطلاق عام 1999 بتقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياة كوكب الشرق.
- تستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وفق وسائل إعلام مصرية.
ماذا قال المصريون؟
- اختلف المتابعون بين منتقد ومرحب لقرار صابرين، فيما وقف البعض على الحياد باعتبار أنه أمر شخصي لا يخص أحدًا سوى صاحبه، والبعض اعتبرها غير محجبة منذ البداية.
- بعض المغردين أعادوا نشر فتوى لمفتي مصر السابق علي جمعة، قال فيها إن خلع الحجاب "معصية" لأنه فريضة، والبعض الآخر أشار إلى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة.
ثورات فى شيلى ،هونج كونج، العراق ، إيران، الجزائر و لبنان لكننا فى مصر مشغولون بحجاب صابرين.— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 18, 2019
أحيانا أحس اللغة العربية تبخل على بالتعليق المناسب فى مثل هذه الحالات.
دعواتكم للسخاء البلاغى
الجميلة (#صابرين ) في إطلالة جميلة لها اليوم ، المجد للمرأة التي علمت أنها ليست عورة أو شهوة للرجل بل هي إنسان ، المجد للمرأة التي فهمت أنها ليست عار أو مجرد بضاعة رخيصة لابد أن تكفن نفسها بكفن أسود ....المجد لكي يا صابرين @Sabrien ....كل الحب ♥️ pic.twitter.com/Har57j6JTP— A7MD (@Ahmed_Pb1) November 17, 2019
#صابرين ما خلاص بقي كان يوم اسود— sagd👑🌹🌹 (@sagd74952700) November 18, 2019
يوم قلعت التربون pic.twitter.com/i3lCt86z4v
الأزهر بيبيع دين ربنا على موائد الحكام .— 7US△M (@7U5AM) November 18, 2019
- عقوق الوالدين من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .
- التولى من الزحف من الكبائر وليس من أركان الإسلام .
- أكل الربا من الكبائر وليس فى أركان الإسلام .#صابرين https://t.co/6kno5LRx5m
هى قلعه التربونه بس يجماعه عشان كانت بتلبسها احتشام ظلمنها لى 😅#صابرين pic.twitter.com/eqOXI7u7sQ— ديناآا هانم يا حيوان 😎❤️ (@DinaAhm23724652) November 18, 2019
#صابرين و احنا مالنا يا بييييه اللي تقلع الحجاب تقلع و اللي تلبس تلبس احنا مال اللي خلفونا pic.twitter.com/YtJ9Q6bOlf— mohamed farage 84 (@84Farage) November 18, 2019
الشعب دة غريب والله ما تلقع الحجاب هى حرة والى كانت لابسه اصلا كان مش حجاب يعنى هو حجابها هيزود الدين ربنا يهدينا كلنا #صابرين— Nour dawood (@Nour54077586) November 18, 2019
وهو فين الحجاب اصلا اللي كانت لابساه عشان تخلعه!!! #صابرين pic.twitter.com/Vr7QGAOcra— هﻻل هادى (@helalhady2) November 17, 2019
بيتزا سوبر صوبرين#صابرين pic.twitter.com/svRVxdD8t4— Ahmed Mohamed (@ahmadmohamed_55) November 18, 2019
نفسي اعرف هو ايه اللي حصل للناس بيتدخلوا ليه في شئون الناس مين لبس ومين قلع ومين خلف ومين نام ومين اتجوز ومين طلق ومين سافر ومين ومين ومين ومين بصراحه قرفتونا #خليكم_في_حالكم #صابرين انتي جميله لنفسك واعملي اللي يعجبك 💁♀️— #نينا 🌿🍃💐 (@Nemo___z_N_Nena) November 17, 2019
#صابرين ترند ليه حضرتك ؟— MƠƝƖƦ ᗯᗩSᖴƳ (@Monir_Wasfy) November 18, 2019
- عشان خلعت الحجاب ..
انا : مالناش دعوة موهي pic.twitter.com/pI5vAxUrOI
احنا بالباروكه حلوين وبحجاب حلوين ومن غير حجاب طعمين ياختي كده حلوين وكده حلوين وزي البدر طالعين منورين #صابرين pic.twitter.com/2KdlVmnTHK— #كشكش_ بيه🇪🇬AMR (@moorgr1) November 17, 2019
شياكة وحشمة وأناقة أميرات العائلة المالكة المصرية #صابرين pic.twitter.com/N3OyatwMll— omar mahmoud defallah (@DefallahOmar) November 18, 2019
#صابرين ماهى لو الناس ما هتمتش بالحاجات دى— 🌶️✈️♥🚴🏽اسكندراني♛★ (@mr_sun77) November 18, 2019
احنا مش هنبقى مصريين pic.twitter.com/skwp6WgTVy
الاهتمام "العام" بشأن "خاص" كارتداء فلانة للحجاب أو خلعها له دليل على أن (الحجاب العقلي) لا يزال ظاهرة عامة .— Ahmed Abdelmeneem (@am6701417) November 18, 2019
ملحوظة : "شعر الرأس أقل أهمية بكثير مما داخل الرأس نفسه"#صابرين pic.twitter.com/K0A2iv0IYo
لما تبقوا إنتوا إلي خلقتوها إبقوا تعالوا حاسبوها— ⲙⲟϧⲧⲁⲣ (@AhmedMokhtarrr) November 18, 2019
قمر يا صابرين❤️
#صابرين pic.twitter.com/SwynwkLffS