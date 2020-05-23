عيد الفطر
السبت 23 مايو 2020 23:03

"الفلك الدولي" يفجر مفاجأة: دول إسلامية أفطرت خطأ برؤية عطارد

مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في جنوب أفريقيا
مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في جنوب أفريقيا
رويترز-أرشيفية
قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي أفطرت السبت ربما أخطأت برؤية كوكب عطارد ظنًا منها أنه هلال شهر شوال للعام الهجري 1441.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر تويتر أنه تلقى استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي؛ ما يجعل رؤية الهلال أمرا مستحيلا.

وردًا على تلك الاستفسارات، أجاب المركز بأن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدًا وملفت للنظر، وقد يكون هذا هو السبب في إفطار تلك الدول السبت.

ونشر المركز صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا.

وخلافا لأغلبية دول العالم الإسلامي، أعلنت دول مثل موريتانيا والصومال ومالي والنيجر، ثبوت رؤية هلال شوال مساء الجمعة؛ لتعلن أن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

ومركز الفلك الدولي هو مركز علمي رسمي يعنى بالشؤون الفلكية، ويضم في عضويته خبراء ومتخصصين بعلم الفلك في شتى مجالاته.

يذكر أن الصومال وموريتانيا ومالي وساحل العاج والنيجر قد احتفلت اليوم السبت بعد الفطر المبارك، في حين أعلنت 18 دولة عربية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يبدأ غدًا الأحد، بينما تحتفل الهند وبنغلاديش بأول أيام العيد، الإثنين المقبل.

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المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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