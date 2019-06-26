الفلسطينيون: غزة مدينة الواقع والأحلام وليس سيناء المصرية

أشعة الشمس الحارقة، لم تمنع الستيني علي أبوحسن، من المشاركة في مسيرة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة للتنديد بمشاركة الدول العربية في مؤتمر ورشة البحرين الاقتصادية.

التفاصيل: أبوحسن وصل على كرسيه المتحرك أمام مقر المنظمة الدولية رافعاً شعار أن غزة "هي مدينة الأحلام وهي واقع وستبقى كذلك، ولا بديل عن أراضي فلسطين، وأراضي سيناء ليست للفلسطينيين وانما هي للمصريين الذين تم تهجيرهم قصراً بسبب الإرهاب وتوتر الأوضاع الأمنية على الحدود".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار شاركا في المسيرة، وعبرا عن رفضهما للعروض الاقتصادية الأمريكية، التي تهدف إلى تحويل الصراع من سياسي إلى اقتصادي إغاثي.

المشاركون في المسيرة عبروا عن رفضهم لصفقة القرن وتوسعة قطاع غزة على حساب أراض جديدة في سيناء المصرية.

أبوحسن أكد أن "المشاريع الأمريكية التصفوية لن يكُتب لها النجاح، وأن الفلسطينيين سيتصدون للمؤامرات، ولن يستغنوا عن أرضهم ولن تكون سيناء بديلاً عن أراضي الضفة الغربية، والقدس والجليل والناصرة".

أبوحسن: سيناء لها أصحاب تم تهجيرهم منها قصراً ويجب أن يعودوا اليها، ولا نقبل أن تكون بديلاً لتعويض الفلسطينيين أو توطين اللاجئين هناك، ليست من أولوياتنا بناء وتعمير سيناء، سيناء أرض مصرية ولها أصحابها ويجب أن يعودوا اليها.

رحاب كنعان إحدى المشاركات في المسيرة قالت إنه "عار على الوطن العربي ان يوافق على هذه الصفقة أو يشارك فيها".

رحاب: لن تُغرينا الأموال وسنبقى نناضل حتى تحقيق كافة مطالبنا الفلسطينية وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

رحاب: من المستحيل أن تغنينا أي دولة عن أرضنا فلسطين ولن نرضى بأي بديل عن الوطن مهما كانت أي دولة أو أي أراضٍ ونرفض أن تكون بديلاً.

إكرام اللحام وهي إحدى المشاركات في المسيرة أكدت أنها "لن تغادر أرضها ولن تذهب إلى سيناء "فأرض سيناء لأصحابها، ولن نبيع أرضنا".

إكرام: أرفض مؤتمر البحرين وجميع الصفقات التي تهدف لتصفية حقوقنا الفلسطينية.

إكرام: نحن ضحينا بدمائنا وشهدائنا، من أجل فلسطين.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب "الدول العربية بإعادة بوصلتها تجاه القضية الفلسطينية من جديد"

هنية: هذا انتهاك صريح للتفاهمات الموجودة وأدعو الإخوة في مصر وفي قطر والأمم المتحدة أن يتحملوا مسئولياتهم في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة على هذه التفاهمات.

هنية: ما حدث هو اعتداء وعدوان سافر على حقوق تم انتزاعها من خلال مسيرات كسر الحصار، وهو استهتار بدور الوسطاء.

هنية: الوسطاء هم دول عربية وشقيقة وذات ثقل سياسي في المنطقة وعلى العدو الإسرائيلي أن يحترم هذه الدول التي تتحرك من أجل فك الحصار.

وجيه أبوظريفة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني قال إن مؤتمر ورشة البحرين "حكم على نفسه بالفشل عندما غاب عنه الفلسطينيون وأي نتائج لن يتم التعامل معها ولن نعتبرها أنها جزءا من إمكانية الحل".

أبوظريفة: المؤتمر جاء من أجل التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ولبيع القضية الفلسطينية.

أبوظريفة: لن نراهن على أي نتائج لأننا مدركون أن هذه النتائج سوف تصب رؤية المطالب الامريكية في مصلحة إسرائيل فقط.