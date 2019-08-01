الخميس 1 أغسطس 2019 18:29
الفلبين تعتقل أردنيا لصلته بـصهر أسامة بن لادن
أعلنت السلطات الفلبينية، الخميس، اعتقال أردني قالت إنه كان مساعدا لصهر زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
التفاصيل:
- قال مسؤولون في الفلبين إن السلطات اعتقلت محمد عفيف عبد الجليل في 4 يوليو/تموز، ومازال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
- يوصف عبد الجليل (51 عاما) بأنه مساعد سابق لمحمد خليفة، صهر بن لادن كما أنه ممول لتنظيم القاعدة.
- قُبض على عبد الجليل في زامبوانغا، وهي مدينة ساحلية في الطرف الجنوبي الغربي من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد.
- قال جيم مورينتي، رئيس مكتب الهجرة في الفلبين، في بيان إن عبد الجليل كان يحمل وثائق مزورة باسم مستعار.
- مورينتي أضاف: "سنقوم بترحيله لكونه دخل البلاد بشكل غير قانوني، لأنه ليس لديه سجل بوصوله، منذ اعتقاله وترحيله عام 2003 لكونه أجنبيا غير مرغوب فيه".
خلفيات:
- في عام 2003، قالت السلطات الفلبينية إن عبد الجليل كان مساعدا لمحمد خليفة، رجل الأعمال السعودي وصهر بن لادن، وإن الاثنين متورطان في تمويل تنظيم القاعدة.
- قالت السلطات إنها بدأت منذ شهور في مراقبة عبد الجليل بعد توقيفه مع مرافق جزائري عند نقطة تفتيش عسكرية في زامبوانغا في أغسطس/آب من العام الماضي.
- قال عبد الجليل عند استجوابه حينها إنه عاد إلى الفلبين في عام 2007.
- إعلان اعتقال عبد الجليل يأتي بعد يوم من إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات تعتقد أن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قد توفي.
- شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن.
- لم يفصح المسؤولون عن تفاصيل وفاة نجل بن لادن أو ما إذا كانت واشنطن قد لعبت دورا في وفاته أم لا، لكن وسائل إعلام أمريكية أخرى قالت إن نجل بن لادن قتل في عملية شاركت فيها المخابرات الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
نيويورك تايمز
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