فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 14:18

"الفقر أشد فتكا من كورونا".. عمّال اليومية بمصر يئنون ومبادرات شعبية لدعمهم (فيديو)

الباعة الجائلين بحي العتبة بوسط القاهرة يغلقون عرباتهم بعد أن أمرتهم السلطات المصرية بوقف عمليات البيع والشراء هناك خوفا من تفشي كورونا
رويترز
في ظل تفشي وباء كورونا بمصر واتخاذ الدولة لتدابير احترازية لمواجهته ظهرت أزمة فئة العمالة اليومية الذين تقطعت بهم السبل.

وظهرت عدة حملات شعبية لدعم هذه الطبقة الفقيرة من المصريين ومن بينها مبادرة شبابية أطلقتها قرية ميت الخولي التابعة لمحافظة دمياط شمالي البلاد.

ويقول مسؤلو الحملة إنهم نجحوا في جمع تبرعات بأكثر من 66 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى 4 عجول وأطنان من البطاطس في ساعتين فقط، وسوف يتم توزيعها على مستحقيها من متضرري حظر التجوال. 

وتتفاقم أزمة العمالة اليومية بمصر في ظل حظر التجوال ومنع الباعة الجائلين والعمال المؤقتين من المكوث بالشوارع، رغم عدم وجود مصدر دخل ثابت لهم، لدرجة أن البعض منهم يفضّل الموت بالفيروس على الحياة في ظل هذه الظروف القاسية بحسب مدونين على مواقع التواصل وقريبين من هذه الفئة .

وكانت الدولة المصرية قد أعلنت عن صرف مبلغ 500 جنيه مصري (31.74 دولار أمريكي) لكل عامل باليومية تضرر جراء أزمة كورونا.

كما أعلنت الحكومة أيضا أنه لا نية لديها في الوقت الحالي من تخفيف إجراءات حظر التجوال، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي وصلت أمس الثلاثاء إلى 710 حالات و 47 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة المصرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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