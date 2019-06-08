الفضول يدفع صحفيا "غير مسلم" لصيام رمضان (فيديو)

خاض "أرد سكوتن" المراسل الصحفي الهولندي غير المسلم، أول تجربة صيام له في حياته خلال شهر رمضان المنصرم، في خطوة دفعه إليها الفضول للتعرف على حياة المسلم خلال هذا الشهر الفضيل.

حادثة دفعته للتجربة:

سكوتن الذي يعمل مراسلًا صحفيًا لدى صحيفة "ألغيمين داغبلد" الشهيرة في هولندا، قال إن ما دفعه لخوض تجربة الصيام، هو حادثة عاشها قبل عامين مع رياضي مسلم من أصول مغربية يلعب في صفوف فريق هولندي لكرة القدم.

سكوتن أضاف أنه عندما كان مراسلًا رياضيًا في السابق، التقى باللاعب ذي الأصول المغربية ياسين أيوب، والذي يلعب في صفوف نادي "فيينورد روتردام"، وسأله عن كيفية تنسيقه بين الصيام وخوض المباريات.

سكوتن: سألت الرياضي أيوب عن كيفية تحقيقه النجاح في المباريات رغم أنه صائم، فقال لي بأنه يتوجب عليّ خوض تجربة الصيام بنفسي كي أشعر به. وهذا ما دفعني للإقدام على صوم رمضان هذا العام.

سكوتن أوضح أن الهجوم الذي شهدته مدينة "أوتريخت" الهولندية قبل أشهر، دفعه للاعتقاد بوجوب بذل الناس جهودًا للوحدة بدل التفرقة، والالتقاء بدلًا من تداول الأحكام المسبقة بحقهم.

في مارس/آذار الماضي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق النار داخل ترام بمدينة أوتريخت الهولندية، وذلك بعد أيام من هجوم مسجدي نيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليًا وإصابة 50 آخرين.

الصحفي الهولندي أرد سكوتن (الأناضول)

تجربة الصيام:

سكوتن أشار إلى عدم مواجهته صعوبة بالغة خلال صومه في رمضان، مؤكدًا أنه يشعر حاليًا بالرياضي "أيوب" أكثر من قبل ويعي ما كان يقوله له حين التقى به.

سكوتن: شعرت بالمشقة والصعوبة بعض الشيء في أواسط شهر رمضان، إلا أن زوجتي ومدربي الرياضي أقنعاني بمواصلة الصوم وبأني سأندم كثيرًا في حال أقدمت على الإفطار قبل موعده الأصلي، وكانا محقين في ذلك.

سكوتن أعرب عن سروره لمعرفته معتقدًا آخر غير الذي يدين به، ولفت إلى أنه شارك خلال رمضان في موائد الإفطار مع بعض العائلات المسلمة في بلاده بناء على دعوات وجهت له، إضافة إلى مشاركته في موائد إفطار أقيمت في الجوامع.

سكوتن أوضح أن أصعب فترة كانت تمر عليه خلال رمضان، هو استيقاظه لتناول وجبة السحور لوحده، مبينًا أنه كان يشعر حينها بالوحدة.

سكوتن أفاد أن الأشخاص المحيطين به أشادوا بإقدامه على خطوة كهذه، إلى جانب آخرين هاجموه وانتقدوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة اتهامهم إياه بخيانة الوطن، على حد تعبيره.

المراسل الهولندي شدد على أنه استطاع تجاوز انتقادات هذه الفئة من الناس بفعل ثقته بنفسه ومعرفته الجيدة بما يقوم به وبما يستهدفه من فعله هذا.

سكوتن أكد في ختام حديثه، على ضرورة وأهمية التخلّي عن الأحكام المسبقة في التعامل مع الآخرين.

خلفية

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري وهو مميز عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام وله أفضال ذكرها القرآن والسنة.

يرتبط بالشهر الفضيل بالعديد من الشعائر الدينية مثل صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر، كما ترتبط به العديد من العادات والتقاليد الشعبية والمأكولات والحلوى الخاصة في كثير من البلدان العربية والإسلامية.