الجمعة 13 أكتوبر 2017 21:03
الفرنسية أودري أزولاي تفوز بمنصب المدير العام لليونسكو
فازت الفرنسية أودري أزولاي، اليوم الجمعة، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.
وقال مراسل "الجزيرة مباشر" في باريس إن أزولاي حصلت على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.
وبفوزها، تتقلّد وزيرة الثقافة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، رئاسة المنظمة الأممية لـ 4 سنوات.
وتعتبر أزولاي (45 عاما) ثاني إمرأة تتقلد المنصب بعد بوكوفا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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