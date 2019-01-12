الفتاة السعودية رهف في الطريق إلى كندا: لقد فعلتها

صورة نشرتها رهف بعدما أغلقت على نفسها باب غرفتها بالفندق الذي تقيم به داخل مطار بانكوك

تويتر

نشرت الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون (18 عاما) صورا لنفسها على ما يبدو على متن طائرة اليوم السبت في الطريق إلى سول قبل أن تغادر إلى كندا حيث حصلت على حق اللجوء.

التفاصيل لا تظهر الصور، المنشورة على تويتر مع وسم (هاشتاج) "#بلد ثالث" و"#لقد فعلتها"، وجه رهف لكنها تظهر شخصا يمسك جواز سفر سعوديا.

قال مسؤول في المطار لرويترز إن رهف غادرت بانكوك على متن طائرة كورية في الطريق إلى سول أمس الجمعة في الساعة 11:37 مساء بالتوقيت المحلي (1637 بتوقيت غرينتش).

ستسافر رهف إلى تورنتو على متن رحلة أخرى من مطار إنتشون بالعاصمة الكورية.

جذبت رهف اهتمام العالم في الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة فندق بمطار بانكوك لمقاومة إعادتها إلى أسرتها التي تنفي أنها تسيء معاملتها. #3rd country ✈️❤️❤️🍷 #i_did_it 💪🏼 pic.twitter.com/rFsqZpM02O — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 11, 2019 اللجوء إلى كندا منحت كندا الشابة السعودية حق اللجوء بعد فرارها إلى تايلاند ورفضها العودة إلى السعودية خشية على حياتها.

غادرت رهف القنون بانكوك الجمعة متجهة إلى كندا، في تطور مفاجئ عقب تلميحات قوية من مسؤولين بأنها ستتوجه إلى أستراليا.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال بعد إعلان السلطات التايلاندية أن الشابة السعودية غادرت إلى كندا: لقد منحناها اللجوء. نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم.

ترودو: أستطيع أن اؤكد أننا وافقنا على طلب الأمم المتحدة منح القنون اللجوء. الهروب وطلب اللجوء تايلاند رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت.

سرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

في غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.

خلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.

في غضون أسبوع، حظيت رهف بأكثر من 100 ألف متابع لحسابها على تويتر، ما ساعدها في تجنب مصير أعداد لا تحصى من طالبي اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى بلادهم أو ينتهي بهم الأمر في مراكز احتجاز في بانكوك.

تايلاند سمحت للفتاة السعودية بالدخول وبدأت الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

رغم أن قضيتها تحركت بسرعة هائلة إلا أن التطورات الأخيرة التي أفضت إلى مغادرتها إلى كندا لا تزال غامضة.