تونس
الاثنين 29 يوليو 2019 21:49

الغنوشي يتقدم بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التونسية

الغنوشي: أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
الأناضول
تقدم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الإثنين، بملف ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تصريحات الغنوشي عقب تقديم ملفه بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالعاصمة
  • هذا الترشح غير منفصل عن الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي، بل هو تطبيق عملي لآخر قرار اتخذه بدعوة الناخبين؛ فنحن على طريق الباجي نسير.
  • في هذا الطريق تونس حققت مكاسب كثيرة من خلال سياسة التوافق التي سنها الرئيس الراحل صحبتي واتحاد الشغل وآخرون. ممن رسموا تاريخ التحول الديمقراطي السلمي.
  • نريد إعادة الاعتبار للسياسة لأنها رذلت في هذه البلاد.
  • الهدف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة إعطاء رسالة مفادها إعادة الاعتبار للبرلمان وإيلاؤه أهميته الحقيقية.
  • أدعو زعماء الأحزاب والشخصيات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليعود الاعتبار للعمل السياسي البرلماني.
  • ترشح الشخصيات السياسية الكبرى سيكون حافزا لتوافد الناخبين على التصويت وعاملا مساهما في الحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
  • حركة النهضة ستقوم خلال اليومين المقبلين بحسم موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ إما ترشيح شخصية من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.
  • الأحزاب السياسية وحركة النهضة منها، ستشارك في نقاش مع هيئة الانتخابات حول أجندة الانتخابات.
  • السبسي عاش مناضلا وإرثه السياسي هو الدّيمقراطية ومنع الإقصاء والتمسك بالوحدة الوطنية والتنمية.
السبسي والغنوشي خلال مؤتمر لحركة النهضة عام 2016 ـ أرشيف
خلفية
  • قبل أيام، صادقت النهضة على ترشيح رئيسها الغنوشي على رأس قائمة مدينة تونس العاصمة للاقتراع.
  • الإثنين، يُغلق في تونس باب قبول مطالب الترشحات للانتخابات البرلمانية، والذي انطلق قبل أسبوع.
  • النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
راشد الغنوشي
حركة النهضة التونسية

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