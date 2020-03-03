السعودية
الأربعاء 4 مارس 2020 10:19

"الغناء وفق الضوابط الشرعية".. منتقبة تثير الجدل بعد مقطع فيديو في أحد الفنادق بالسعودية

أثارت فتاة مُنتقبة في السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيديو: نساء وأطفال عطشى في تعز يتدافعون للحصول على مياه الشرب
Thumbnail
لمكافحة انتشار كورونا.. إيران تطلق سراح 54 ألف سجين مؤقتا

الأكثر قراءة

  1. فيديو: نساء وأطفال عطشى في تعز يتدافعون للحصول على مياه الشرب
  2. لمكافحة انتشار كورونا.. إيران تطلق سراح 54 ألف سجين مؤقتا
  3. مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في الضابط السابق هشام عشماوي
  4. شاهد: مذيع مصري يسيء للكويت بسبب كورونا.. ومطالبات بالاعتذار
  5. "أخبار سارة".. تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا خلال ثلاثة أيام