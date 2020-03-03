"الغناء وفق الضوابط الشرعية".. منتقبة تثير الجدل بعد مقطع فيديو في أحد الفنادق بالسعودية

أثارت فتاة مُنتقبة في السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

فندق نوفوتيل التحلية جدة..

*الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية.. ⁉

فسااااااد بن سلمان و عصابته أدوات الصهاينة لنشر فساد المجتمع ونزع الدين منهم

( مرتزقة ) pic.twitter.com/27egfF8boV — الجوكر (الغامدي) (@sara999997777) March 2, 2020

فندق نوفوتيل التحلية جدة..

الغناء 🎤 وفق الضوابط الشرعية 🙂🤷🏻‍♀️⁉️ pic.twitter.com/RUBB7fkKYp — Maya Alameer| 𝒫𝒶𝓈𝓈𝑒𝒹𝓈𝑜𝓊𝓁 (@Maya222Scream) February 29, 2020