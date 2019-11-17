الأحد 17 نوفمبر 2019 16:46
الغانم: أمير الكويت أبلغني بتشكيل حكومة قريبا ولا حل للبرلمان
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبًا وأن المجلس باقٍ حتى موعد الانتخابات المقبلة.
التفاصيل
- قال الغانم، في تصريح صحفي اليوم الأحد" بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع (الشيخ ناصر صباح الاحمد) إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة وتحدث معي أمس السبت وطلبت منه مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه إدراجه في أول جلسة."
- الغانم قال " لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".
- كان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن السبب في استقالة الحكومة تجاوزات مالية مسؤول عنها رئيس الحكومة ووزير الداخلية عندما كان وزيرا للدفاع.
مرزوق الغانم ردا على سؤال : حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير وهو حق لا ينازعه فيه أحد وسموه أبلغني بأن الموضوع سيقتصر حاليا على تشكيل حكومي جديد والمجلس باق بإذن الله للانتخابات القادمة مالم يقرر سمو الأمير فقط غير ذلك pic.twitter.com/yagBrOdPYH— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) ١٧ نوفمبر ٢٠١٩
استقالة الحكومة الكويتية
- كان رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ جابر المبارك تقدم باستقالة الحكومة الكويتية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يوم الخميس الماضي.
- أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حينها أن أمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح لا ينوي حل المجلس في الوقت الحالي.
- تأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.
- أعلنت وزيرة الأشغال العامة -وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان- استقالتها تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف.
- تعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر