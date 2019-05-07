الغاز القطري.. ما هو واقع استثمارات الدوحة في الخارج بمجال الطاقة؟

أشار تقرير لمركز الجزيرة للدراسات، إلى النمو الملحوظ للدور القطري في الاستثمارات الخارجية في مجال الطاقة وتحديدًا الغاز الطبيعي المسال.

التقرير لفت إلى أن هذا النمو يكفل إعادة تنمية الموارد على نطاق جغرافي أوسع، ويضمن أيضًا توليد دخل مستدام من قطاعات حيوية أخرى مرتبطة بالتصنيع والتسويق والخدمات.

التقرير يركز على 5 نقاط رئيسية هي:

دوافع قطر إلى الاستثمارات الخارجية في مجال الطاقة. خريطة استثمارات قطر في مجال الطاقة. المكاسب المتحققة والمتوخاة. التحديات التي تواجه قطر في مجال الاستثمار الخارجي بالطاقة. آفاق الاستثمار في مجال الطاقة.

ملخص التقرير:

التوقعات الخاصة بأسواق الطاقة غير المتجددة، تشير إلى الدور المتنامي والهام الذي يلعبه الغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط في أسواق الطاقة العالمية.

الظروف المحيطة والخصائص التي يتمتع بها إنتاج الغاز الطبيعي ومرونته العالية في مجال الشحن وسلاسل التزويد، بالإضافة إلى أنه من أكثر أنواع الطاقة غير المتجددة صداقة للبيئة، تجعل منه مرشحًا هامًا كوقود للمستقبل.

قطر من أكبر المنتجين للغاز الطبيعي ومن أكبر الممتلكين لاحتياطيه (الثالث عالميا "24.7 ترليون متر3") كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الغاز الطبيعي المسال (77.2 مليون طن سنويًا).

قطر تنتقل اليوم إلى مرحلة جديدة وبنموذج عمل مميز في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي يتجسد بشكل رئيسي من خلال تعزيز وجودها الدولي في محطات التزويد العالمية للغاز الطبيعي المسال بحزمة من الاستثمارات الخارجية والتي ستشكل قاطرة حقيقية للنمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تبلغ إسهامات قطاع النفط والغاز لعام 2016 ما يشكل 49% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يمثل أكثر من 89% من حجم الصادرات الكلية للمعاملات التجارة الدولية وأكثر من 94% من الإيرادات العامة للدولة في دولة قطر.

تمتلك قطر أكبر أسطول بحري لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهذا يمثل نقطة وصل حقيقية مع مشاريعها واستثماراتها الخارجية في مجال الغاز الطبيعي المسال ومحطات تزويده العالمية التي تشهد نمواً ملحوظاً نوعاً وعدداً وانتشارًا.

في عام 2018 تم الإعلان عن جملة من المشاريع والاستثمارات الخارجية في مجال الطاقة منها:

الإعلان عن استثمارات بما يزيد عن عشرين مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي خلال الأعوام الخمس القادمة. هذا يتضمن مشروع (غولدن باس) في تكساس لتسهيل تصدير الغاز الطبيعي المسال والذي تم العمل به الآن بشكل فعلي.

الإعلان عن تطوير ثلاث حقول نفطية في المكسيك.

شركة قطر للبترول واكسون موبيل تفوزان بحقوق التنقيب في البرازيل.

في عام 2018 تم الإعلان عن احتمال إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا.

أعلنت قطر للبترول مشاريع استراتيجية متنوعة في مجال الطاقة مستهدفة بذلك وجهات استثمارية جديدة لتعزيز دور قطر وريادتها في مجال تنقيب وصناعة وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وشملت هذه المشاريع كلاً من البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب أفريقيا وموزمبيق وسلطنة عمان ومصر والهند وبنغلادش وسيرلانكا.

المكاسب:

قطر تمتلك اليوم مجموعة من المقومات الرئيسية تجعلها قطبًا استراتيجيًا ورياديًا في إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي المسال.

من أهم هذه المقومات هي امتلاكها لمخزون استراتيجي كبير وهو الثالث عالميًا (24.7 ترليون متر3) ودخولها لعالم إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرها الدوليين (20)، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية.

امتلاك قطر لهذه الميزات في صناعة الغاز الطبيعي المسال يجعلها مرشحة للعديد من المنافع التي يمكن تلخيصها بالتالي:

أن تكون قطر لاعب حقيقي ودائم في أسواق الطاقة العالمية (النفط والغاز)، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوجود الدولي وتنويع محفظة الاستثمارات الخارجية لدولة قطر ويقوي دورها السياسي.

الانتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خلال الإسهام بخدمات التسويق والبيع وبالتالي تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي.

بناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من الاحتكار وتعزيز كسر هيمنة بعض اللاعبين الكبار على حصص الإنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة.

مواجهة تحدي الخروج من تكتل أوبك والانتقال إلى منصة عالمية جديدة لصناعة وتصدير الغاز الطبيعي تلعب فيه قطر دورًا محوريًا يعزز من دورها في المحافل الإقليمية والدولية والإسهام في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

هذه التغيرات المحتملة والنمو المتزايد في الطلب على الغاز المسال مدفوعًا من الصين، تعزز من توجه قطر في استثماراتها الخارجية في مجال الطاقة ولاسيما محطات الغاز الطبيعي المسال في كثير من دول العالم والتي كان من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، البرازيل، وغيرهم.

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استثمارات دولة قطر الخارجية في مجال الطاقة: الواقع والتحديات