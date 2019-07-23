الثلاثاء 23 يوليو 2019 21:11
الغارديان: خبراء يحذرون من انفجار ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن خبراء تحذيرهم من انفجار ناقلة نفط تحتوي على مليون برميل من النفط، وهو ما من شأنه أن يخلق كارثة بيئية في البحر الأحمر.
القصة:
- أزمة هذه الناقلة هي إحدى نتائج الحرب المتواصلة في اليمن بين التحالف السعودي الإماراتي وجماعة الحوثي.
- تحتوي الناقلة على أكثر من مليون برميل من النفط، وتعاني من التآكل ما يهدد بحدوث كارثة بيئية.
- عدم توفر وقود الديزل يعني أن محركات الناقلة لم تعمل منذ عدة سنوات، كما تعرض هيكل السفينة للرطوبة والتآكل في ظل عدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.
- هناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين بالناقلة، مما يعني احتمال انفجارها.
- منع مسؤولي الأمم المتحدة من زيارة السفينة هذا الأسبوع لتقييم حجم الضرر.
- مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى توفير تصاريح لزيارة الناقلة الراسية على بعد عدة كيلومترات من ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال الحديدة.
- يلقي طرفا الصراع اللوم على بعضهما البعض لفشلهما في التوصل إلى حل بشأن ما يجب فعله بالسفينة، وحمولتها التي تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار.
- الحوثيون يريدون ضمانات بأنه سيكون بإمكانهم التحكم في عائدات النفط الموجود على السفينة، وهي خطوة قد تتطلب آلية جديدة لتصدير النفط.
- حذرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، في رسالة إلى الأمم المتحدة من "الوضع السيئ والمتدهور" للسفينة والذي يهدد بوقوع "كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في البحر الأحمر".
- الحكومة اليمنية نشرت تحذيرا مصورا بالفيديو قالت فيه إن الناقلة تشكل تهديدا بحدوث كارثة بيئية يتضاءل إلى جوارها أي تسرب نفط سابق.
- رغم وقف الإنتاج بسبب الحرب فإنه يعتقد أن الناقلة لا تزال تحتوي على حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام.
- هذه الكمية تبلغ أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت في حادث ناقلة "إكسون فالديز" النفطية عام 1989، والتي تعتبر بشكل عام واحدة من أسوأ الكوارث البيئية الناتجة عن النشاط البشري في التاريخ.
آراء الخبراء:
- نظرا لانخفاض حركة المياه والنظم الإيكولوجية البحرية الحساسة في هذه المنطقة، فإن البحر الأحمر، موطن الشعاب المرجانية و600 نوع من الأسماك واللافقاريات، سيكون عرضة بشكل خاص للتلوث النفطي.
دوغ وير، مدير مرصد النزاعات والبيئة:
- إلى أن تجري الأمم المتحدة فحصا تقنيا فسيكون من الصعب تحديد الخطر الدقيق الذي تشكله الناقلة.
- هناك احتمال كبير لحدوث طارئ بيئي خطير بسبب الناقلة.
- أي انفجار يؤدي إلى حدوث تسرب للنفط سيكون له تأثير خطير على البيئة البحرية في البحر الأحمر، وعلى التنوع البيولوجي وسبل العيش في المنطقة.
- هذا الوضع الطارئ يزداد سوءا لأن الصراع المستمر في اليمن سيعيق الجهود المبذولة للسيطرة على التلوث الذي تسببه وجهود احتوائه.
- مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال أمام مجلس الأمن الشهر الماضي: "إذا تعرضت الناقلة لشرخ أو انفجرت، يمكن أن نرى الساحل يتلوث على طول البحر الأحمر. ووفقا للتوقيت من السنة والتيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".
خلفية:
- الناقلة "السفير" صنعت في اليابان، وهي مملوكة لشركة النفط اليمنية، وتحتوي على 34 خزانا من النفط الخام بأحجام مختلفة، وتبلغ سعتها الإجمالية حوالي 3 ملايين برميل.
- السفينة تمثل محطة للتخزين والتفريغ العائم، حيث تتيح للسفن أن ترسو في البحر وتنقل النفط المستخرج والمعالج من حقل مأرب النفطي في وسط اليمن.
- السفينة كانت بمثابة محطة تصدير صغيرة للنفط، لكنها لا تعمل منذ مارس/آذار 2015 عندما سيطر الحوثيون على المنطقة.
المصدر
الغارديان البريطانية
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