السبت 21 سبتمبر 2019 17:41
الغارديان: الفلسطينيون يرون في نتنياهو وغانتس وجهين لعملة واحدة
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الفلسطينيين لم يعيروا اهتماما كبيرا بالانتخابات الإسرائيلية رغم تطوراتها، كونها لم تكن يوما في صالحهم.
التفاصيل
- رغم التغيرات الدراماتيكية والانتخابات غير الحاسمة التي تشهدها إسرائيل فإن الأمر بدا بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مثل مسلسل سيء يعرفون نهايته.
- هناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعيشون تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يعيش مليونان آخران تحت الحصار المفروض على قطاع غزة.
- المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو و بيني غانتس سعيا لكسب دعم المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين عبر التعهد بأن إسرائيل ستسيطر بشكل دائم على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة.
- من شأن هذه الخطوة أن تنهي طموح الفلسطينيين في إنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.
آراء الفلسطينيين
- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية قال إن الفرق بين نتنياهو و غانتس مثل الفرق بين مشروبي بيبسي وكوكاكولا.
- شتية قال إن الفلسطينيين لم ينشغلوا كثيرا بمن سيصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل لأن المنافسة بين مرشحين ليس لدى أي منهما أجندة لإنهاء الاحتلال، على حد قوله.
- في الضفة الغربية قال حسن صالح، وهو مقاول سابق يبلغ من العمر 80 عاما: "نتنياهو وغيره وحتى أبو مازن، كلهم متماثلون" في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني.
- يضيف ابنه أنه غير متفائل بنتيجة الانتخابات الإسرائيلية لكنه قال: "نتنياهو صريح على الأقل".
- في قطاع غزة كان رد الفعل على الانتخابات غير مبال أيضا.
- محمود عياد، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما، قال: "عندما وقعت حرب ضد غزة في عام 2014، كانت في ظل حكم نتنياهو، وكان بيني غانتس قائدا للجيش. لقد مارسوا جميع أشكال القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني. لا أعتقد أن هناك أي فرق بينهما".
- أحمد علام، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 27 عاما، قال إنه لا يهتم بمن يكون المسؤول في إسرائيل، فالمهم في رأيه هو أن يركز الفلسطينيون على وضعهم الخاص، فمنذ أكثر من عشر سنوات لم تجر انتخابات يستطيع فيها الفلسطينيون اختيار قادتهم.
- أضاف علام:" أشعر بالغيرة من [الإسرائيليين]، فهم ينتخبون قائدًا، ويختارون من يريدون أن يخدمهم. لكننا لا نستطيع".
المصدر
الغارديان البريطانية