الغارديان: الديكتاتورية العسكرية تفقد سيطرتها في سيناء

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه يوجد الكثير من العلامات تدل على أن الديكتاتورية العسكرية تفقد سيطرتها في سيناء.





وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى الفيديو المسرب الذي يظهر أفرادا من الجيش يقتلون معتقلين بدم بارد في سيناء، موضحة أن القتلى الثمانية كانوا عزلا ومعتقلين بيد الجيش وبينهم قاصر.

الفيديو أظهر تصفية شباب أعزل

وأوضحت أن الجيش حاول التغطية على عمليات القتل خارج نطاق القانون بالادعاء أن القتل وقع في تبادل لإطلاق النار، مشيرة إلى ما نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في شهر ديسمبر الماضي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول أن الجيش اقتحم موقعا مسلحا ما أسفر عن مقتل ثمانية واعتقال أربعة آخرين.

ولفتت إلى أن الفيديو مدته ثلاث دقائق وظهر نهاية هذا الأسبوع وهو يثير تساؤلات خطيرة حول رواية الجيش للأحداث، إذ لا يظهر الفيديو أي قتال ولكنه قتل بدم بارد للسجناء، ففي أحد المشاهد يطلق جندي النار على رأس أحدهم، وفي آخر يمسك الجندي برجل معصوب العينين ويجلسه ثم يطلق عليه النار مرارا وتكرارا.

وأردفت الصحيفة أن النظام العسكري في مصر لم يجر تحقيقات حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، موضحة أنه يعتبر هذه المشاهد مجرد دعاية من خصومه.

وأشارت إلى أن الفيديو تم تسريبه في نفس اليوم الذي التقى فيه وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس مع الرئس المصري عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري دموي عام 2013.

ووصفت الصحيفة السيسي بالرئيس الأكثر استبدادا في الشرق الأوسط، وحملته مسؤولية مقتل المئات من المصريين وسجن الآلاف الآخرين، وإيصال اقتصاد البلاد إلى حال يرثى لها.