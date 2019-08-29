الخميس 29 أغسطس 2019 23:13
الغارات الإماراتية على عدن وزنجبار توقع 300 بين قتيل وجريح
قالت وزارة الدفاع اليمنية إن الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار أوقعت 300 شخص بين قتيل وجريح.
أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع اليمنية:
- القصف الجوي الإماراتي على قواتنا لا يزال مستمرا حتى اللحظة.
- على السعودية بالوقوف بجدية إلى جانب الحكومة الشرعية.
- نطالب بمحاسبة المتسببين في الغارات الإماراتية والمستهترين بدماء أبناء اليمن.
- سنستمر في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن دعم الإمارات لمليشيا المجلس الانتقالي المتمرة يعد استهدافا للشرعية الدستورية في اليمن.
أبرز تصريحات الإرياني:
- الهجوم الإماراتي يتناقض مع أهداف تحالف دعم الشريعة في اليمن ويمثل اعتداء على دولة مستقلة ذات سيادة.
- الهجوم الغادر يظهر عدم تقبل دولة الامارات لجهود الحكومة في استعادة مؤسساتها وفشل المشروع التخريبي الذي قاده المجلس الانتقالي في عدن.
- الهجوم يظهر سعي الإمارات لتقسيم اليمن عبر مليشيا متمردة لا تمثل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء.
الإمارات تقصف القوات الحكومية:
- محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمنية على تويتر "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة الموقتة عدن وزنجبار".
- المسؤول اليمني حمل دولة الإمارات "كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".
- الحضرمي قال إن القصف "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".
- المسؤول اليمني دعا السعودية لدعم الشرعية اليمنية ووقف التصعيد غير المشروع وغير المبرر.
- لم يوضح المسؤول اليمني تاريخ القصف، لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن سكان من مدينة عدن سماع صوت غارات جوية عندما دخلت القوات الحكومية المدينة الأربعاء.
#الحضرمي: تدين الحكومة القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) ٢٩ أغسطس ٢٠١٩
- وزارة الدفاع اليمنية دانت في بيان مشترك مع رئاسة هيئة الأركان القصف الجوي الإماراتي الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الواقعة بين أبين وعدن.
- البيان قال إن القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون".
- البيان حمل مسؤولية القصف إلى "المتسببين في الاستهداف المتعمد والسافر، الخارج عن القانون والأعراف الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها" في إشارة إلى الإمارات.
- البيان طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسعودية بمحاسبة "المتسببين في ذلك والمستهترين بدماء أبناء اليمن".
- البيان أيد مطالبة الحكومة للإمارات بوقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري للتشكيلات العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة.
- الإمارات نفت الاتهامات بدعم تحركات الانفصاليين، مؤكدة أنها "ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن".
تبادل السيطرة
- المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم قال إن "قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها"، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من فقدانهم السيطرة عليها.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن "مصدر أمني حكومي" أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا الى ان القوات الحكومية التي دخلت المدينة الأربعاء "انسحبت من عدن" إلى محافظة أبين المجاورة.
- هيثم أضاف أن قوات الحزام الأمني "بصدد الزحف نحو محافظتي أبين وشبوة"، بعد أن استقدم المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيزات كبيرة من محافظات أخرى.
- قوات الحكومة اليمنية أعلنت الأربعاء أنها استعادت السيطرة على عدن من أيدي الانفصاليين الذين كانوا قد سيطروا عليها في منتصف أغسطس/ آب الجاري بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى.
المصدر
وكالات