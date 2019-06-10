العويوي يعلق إضرابا عن الطعام دام 69 يوماً داخل سجون الاحتلال

يرقد العويوي حاليا في مستشفى برزلاي بعد نقله إليه جراء تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.

الجزيرة مباشر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير حسن العويوي حقق انتصارا حقيقيا على إدارة السجون، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 69 يوما لوضع حد لاعتقاله الإداري.





التفاصيل: أوضحت الهيئة وفقا لمصادرها الخاصة أن المفاوضات بين الأسير العويوي وإدارة السجون واستخباراتها انتهت باتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد ستة أشهر من انتهاء الأمر الإداري الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي.

الهيئة أشادت بالصمود الأسطوري للأسير العويوي، وأنه بالرغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه، إلا أن إرادته كانت أقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون وحقدها.

الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم قدرة على الوقوف والحركة.

يرقد العويوي حاليا في مستشفى برزلاي الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.

الأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري.

فرض عليه الاحتلال الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام. خاضت والدة الأسير حسن العويوي، إضرابًا عن الطعام منذ يومين والدته تؤازره في الإضراب خاضت والدة الأسير حسن العويوي، إضرابًا عن الطعام منذ يومين،مساندة لنجلها المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قال نادي الأسير "إن الوضع الصحي للأسير العويوي وصل إلى مرحلة خطيرة، نُقل على إثره من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي". خلفيات وفق إحصائيات رسمية لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال 5700 أسير.

يوجد 46 أسيرة، و250 طفلا قاصرا و500 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وأكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم شيخ المعتقلين "فؤاد الشوبكي" الذي تجاوز الثمانين عاماً من العمر ويعتبر الأكبر الأسرى سنا ويعاني من أمراض عدة، وبينهم مئات آخرون بحاجة الى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، خاصة مرضى السرطان وممن فقدوا القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وبحاجة لمن يساعدهم على قضاء حاجاتهم الأساسية.

47 أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 يوما من بينهم 26 أسيراً معتقلا منذ ما قبل اتفاق "أوسلو". من بين هؤلاء 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.

يوجد أيضا نحو 54 أسيرا ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) وأعيد اعتقالهم وأن معظمهم أمضوا 20 سنة، بل وأكثر من 30 سنة على فترتين، ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أكثرهم قضاء للسنوات في السجون الإسرائيلية حيث أمضى قرابة 39 سنة على فترتين.

بلغ عدد الأسرى الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 ، 219 أسيرا سقطوا جراء التعذيب والإهمال الطبي أو بسبب القتل العمد وإطلاق الرصاص وهم في السجن، كان آخرهم الشهيد عمر يونس من قلقيلية.