رمضان
الجمعة 22 مايو 2020 16:30

العودة في رمضان: تفسير "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِه" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وهي دروس مختارة للشيخ سلمان العودة، المعتقل حاليا في سجون السعودية.

ويتحدث العودة في حلقة اليوم عن آيات من سورة الانشقاق بداية من قوله تعالى "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15)".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
"الأحد" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 22 من مايو/أيار)
Thumbnail
السودان: بعد الاعتداء على أطباء.. حمدوك يغرد والشرطة تصدر بيانا
Thumbnail
أحكام سابقة للقضاء السعودي: لا عفو عن الجناة في "قتل الغيلة"
Thumbnail
واشنطن تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لكورونا

الأكثر قراءة

  1. "الأحد" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول
  2. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 22 من مايو/أيار)
  3. السودان: بعد الاعتداء على أطباء.. حمدوك يغرد والشرطة تصدر بيانا
  4. أحكام سابقة للقضاء السعودي: لا عفو عن الجناة في "قتل الغيلة"
  5. واشنطن تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني محتمل لكورونا