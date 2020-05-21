رمضان
الخميس 21 مايو 2020 15:54

العودة في رمضان: تفسير سورة الانشقاق

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وهي دروس مختارة للشيخ سلمان العودة، المعتقل حاليا في سجون السعودية.

ويتناول العودة في حلقة اليوم سورة "الانشقاق"، حيث يبدأ تأملاته في التفسير بقوله تعالى "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا(12)".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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