طب وصحة
الأحد 16 يوليو 2017 12:28

العمل لساعات طويلة يزيد مخاطر اضطراب دقات القلب

ساعات العمل الطويلة تنذر باضطراب في ضربات القلب والزهايمر
دويتشه فيلله
أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن، بأن العمل لساعات طويلة يزيد من مخاطر الإصابة باضطراب في ضربات القلب.

وقارن العلماء بين الأشخاص الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً وبين عمال المصانع الذين يعملون لمدة 55 ساعة أسبوعياً أو أكثر فوجدوا أن العمال يزيد خطر إصابتهم بحالة تعرف باسم "الرجفان الأذيني" خلال عشر سنوات بنسبة 40%.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرت في دورية القلب الأوربية، أن من بين كل ألف مشارك في الدراسة توجد أكثر من خمس حالات إصابة من بين العمال الذين يقضون ساعات طويلة في العمل.

وشارك في الدراسة نحو 85 ألف رجل وامرأة من دول بريطانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وقال المشرف على الدراسة، ميكا كيفيماكي، إن هذه الدراسة تؤكد أن العمل لساعات طويلة له علاقة بزيادة نسبة الإصابة بـ"الرجفان الأذيني" في القلب بنسبة 1,4% الذي يعتبر من أكثر حالات عدم انتظام دقات القلب انتشارا.

وأضاف أن ذلك يفسر الزيادة الملحوظة في خطر الإصابة بالجلطات الدماغية بين الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة.

وأوضح كيفيماكي أن "الرجفان الأذيني" أحد العوامل التي تسبب الإصابة بالجلطات الدماغية إضافة إلى الجلطات التي تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.

وأشار البروفيسور نيلش سمعاني، المدير الطبي لمؤسسة أمراض القلب البريطانية، إلى أن "الرجفان الأذيني" عبارة عن خلل وعدم انتظام في دقات القلب ويصيب أكثر من مليون شخص في بريطانيا سنويًا ويزيد من نسبة الإصابة بالجلطات الدماغية.

وأوضح "مع أننا نعلم أن الإصابة بـ"الرجفان الأذيني" تكون مرتبطة بالسن وارتفاع ضغط الدم وأمراض صمامات القلب، إلا أن البعض قد يصاب بهذا المرض من دون أي سبب واضح".

وأضاف أن هناك ضرورة لإجراء مزيد من الدراسات حول علاقة ساعات العمل بالإصابة بـ"الرجفان الأذيني" في القلب.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
جامعة كوليدج لندن
العمل لساعات طويلة
اضطراب ضربات القلب
الزهايمر
الرجفان الأذيني
الجلطات الدماغية
دراسة طبية

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