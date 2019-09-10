الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 15:13
العمادي: مصر تستفيد ماليا من الانقسام الفلسطيني وحصار غزة
اتهم رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، السلطات المصرية بدعم سياسة الحصار التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال السفير العمادي في حوار مع قناة الجزيرة الإنجليزية، أمس الإثنين، إن نظام القاهرة يستفيد ماليًا من التفتت الفلسطيني الداخلي والحصار الإسرائيلي لغزة.
أبرز ما ذكره العمادي للجزيرة:
- لا أمل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في المستقبل القريب.
- الكثير من الأطراف المحلية والدولية، باتت تستفيد ماليًا وسياسيًا لإبقاء غزة في حالة من النسيان.
- حاولت لجنة إعادة الإعمار، محاربة العقبات السياسية والبيروقراطية التي أوجدتها إسرائيل والانقسام الفلسطيني، لاستكمال مشاريعها لصالح سكان غزة.
- غزة تواجه خطر الحرب وتعاني من نقص في الكهرباء، فيما تتصارع الأطراف الفلسطينية من أجل السلطة.
مصر تستغل الحصار اقتصاديًا
- العمادي قال إن السلطات المصرية، التي تزعم محاولة تسهيل عملية المصالحة الفلسطينية، تستفيد ماليًا من الانقسامات والحصار.
- العمادي: غزة تستورد منتجات من مصر، بأكثر من 45 مليون دولار شهريًا.
- العمادي: من هذا المنطلق، تحصل المخابرات المصرية على حوالي 15 مليون دولار، جراء العمولات التي تتلقاها على المنتجات الرئيسية المستوردة من المحروقات والسجائر.
- العمادي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدورها تجني نحو 12 مليون دولار، من الضرائب المفروضة على الواردات، وما تبقى من الأموال هو القيمة الفعلية للمنتجات.
خطة لتحسين الكهرباء
- يعاني سكان غزة من انقطاع طويل للكهرباء، وحول دور اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في حل المشكلة، قال العمادي: من المفترض وجود نحو 200 ميغاوات في القطاع المحاصر.
- العمادي: يتم توفير الكهرباء من خلال خطوط إسرائيلية ومحطة كهرباء تجارية، يتم تشغيلها وتمويلها من خلال منحة قطرية للوقود، بقيمة 10 ملايين دولار.
- العمادي كشف عن خطة تتضمن مفاوضات مع شركة إسرائيلية، لبناء نظام خطوط كهرباء في غزة، بقوة 161 كيلووات.
- يمكن لذلك النظام، زيادة قدرة الكهرباء القادمة من إسرائيل، ودعم البنية التحتية الكهربائية في غزة.
- العمادي: لجنة إعادة الإعمار، تنفق شهريًا نحو 30 مليون دولار في غزة، بينها 10 ملايين دولار لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
- العمادي: اللجنة تقدم مئة دولار لنحو عشرة آلاف عائلة فقيرة في غزة، فيما يذهب الباقي من المساعدات لتمويل مشاريع اقتصادية.
المصدر
الجزيرة
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