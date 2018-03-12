العفو الدولية: ميانمار تبني قواعد عسكرية محل منازل ومساجد الروهينغيا

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الإثنين، إن ميانمار تبني قواعد عسكرية في قرى للروهينغيا المسلمين كان قد تم إحراقها خلال أعمال العنف في عام 2017.

واستشهدت المنظمة بأدلة جديدة لصور الأقمار الاصنطاعية، بأن جيش ميانمار يبني قواعد في أماكن كانت ذات يوم منازل ومساجد أقلية الروهينغيا المسلمة بعد فرار نحو 700 ألف منهم من البلاد، حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة.

وأدت هجمات الجيش العنيفة منذ 25 أغسطس/آب إلى فرار أفراد الأقلية المسلمة وأغلبهم دون جنسية إلى الجارة بنغلادش، واعتبرت الأمم المتحدة تلك الحملة، نموذجا صارخا للتطهير العرقي.

وفي هذه الأثناء لحق دمار واسع بأكثر من 350 قرية بعد حرقها في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار.

كما اتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية، جيش ميانمار باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.

وردد تقرير منظمة العفو الدولية، ما ورد في تقارير سابقة أفادت بأن ما تبقى من هذه القرى والمباني سوي بالأرض.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك ثلاث منشآت أمنية جديدة على الأقل تحت الإنشاء فضلًا عن الإسراع ببناء مساكن وطريق.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، إن الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن سلطات ميانمار تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغيا.

وقالت "ما نشهده في ولاية راخين هو استيلاء الجيش على الأراضي على نطاق واسع... يجري بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا".

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "إعادة بناء ولاية راخين"، إلى صور ملتقطة بالاقمار الاصطناعية ومقابلات، وهو يندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018.

وقالت المنظمة إن أربعة مساجد على الأقل لم تأت عليها النيران تعرضت للدمار أو لأضرار بالغة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول ولم ترد في ذلك الوقت تقارير عن صراع كبير بالمنطقة.

وفي إحدى قرى الروهينغيا، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مباني لمركز جديد لشرطة الحدود تظهر إلى جوار موقع مسجد جرى تدميره في الآونة الأخيرة.

وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية "كان كيا" في منطقة مونغدو، والتي تحولت رمادًا خلال أعمال العنف عام 2017. وتُبيّن صور الاقمار الاصطناعية مباني عسكرية بحسب منظمة العفو، فضلًا عن مهبط للطائرات.

كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية "اين دين" التي أقر الجيش الميانماري بأنه أعدم فيها عشرة من الروهينغيا في سبتمبر/أيلول 2017.

ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي أو الجيش لطلب التعقيب. وسبق أن قال مسؤولون في ميانمار إن القرى سويت بالأرض من أجل بناء منازل جديدة للاجئين العائدين.

وطلبت ميانمار "أدلة دامغة" لدعم النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات وهي حدوث تطهير عرقي في راخين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت ميانمار وبنغلادش إلى اتفاق لإعادة الفارين. وقالت ميانمار إن مخيمات مؤقتة لإيواء العائدين جاهزة لكن العملية لم تبدأ بعد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة تشكيل" ميانمار للمنطقة التي عاش بها مسلمو الروهينغيا تبدو مصممة أكثر لاستيعاب قوات الأمن والقرويين من غير الروهينغا وإن ذلك قد يمنع اللاجئين من الموافقة على العودة.

وأضافت المنظمة "الروهينغيا الذين فروا من الموت والدمار على أيدي قوات الأمن لن يجدوا على الأرجح أملًا في أن العيش على مقربة من تلك القوات ذاتها سيؤدي إلى عودة آمنة... لا سيما في ضوء استمرار الافتقار إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".