الأربعاء 26 يونيو 2019 12:16
العفو الدولية.. مصر سجن كبير بلا معارضة أو صحافة مستقلة
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي نحو 8 أفراد بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب المعارضة، وصحفيون، ونشطاء، في حملة قمع متصاعدة ضد المعارضة.
التفاصيل:
- من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن في المداهمات زياد العليمي، عضو سابق في البرلمان، وشخصية بارزة في "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".
- قالت ماجدالينا مغربي، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها. فحملة القمع لا تدع مجالاً للشك في رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر، وهي سجن كبير دون السماح بأي معارضة أو منتقدين أو صحافة مستقلة".
- أضافت: "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المعتقلين، لأن احتجازهم يرجع فقط إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم. وفي غضون ذلك، يجب على الحكومة المصرية ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجب أن تسمح لهم بالوصول إلى محامين، والاتصال بأسرهم أيضاً ".
- أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا صحفيًا تفيد بأنها اعتقلت 7 أفراد ذوي صلة بـ "خطة الأمل"، والتي وصفتها بأنها "المخطط العدائي الذي أعدته قيادات "جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج" بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو." بحسب بيان الداخلية.
- يشير بيان الداخلية إلى تورط عدد من شخصيات الإخوان المسلمين والشخصيات المعارضة في الخارج، وكذلك اعتقال عدد غير محدد من الأفراد داخل مصر، بينهم ثمانية ذكروا بالاسم.
- حذرت منظمة العفو الدولية من موجة اعتقالات، في أعقاب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.
- اعتقلت السلطات الباحث العمراني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين في 11 يونيو/حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين أخفته قسرياً. وبعد ذلك بيوم، أي في 12 يونيو/حزيران، اعتقل محامي حقوق الإنسان عمرو نوهان من مركز للشرطة في الإسكندرية ووجهت إليه تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".
- تمكنت منظمة العفو الدولية من التأكد بشكل مستقل اعتقال زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهو صحفي ومتحدث باسم حزب معارض وهو "التيار الشعبي"؛ وهشام فؤاد، وهو صحفي وناشط عمالي؛ وحسن البربري، وهو محاسب ومدافع عن حقوق العمال؛ وعمر الشنطي، وهو اقتصادي وأستاذ جامعي، وأحمد العقباوي، أحد مؤسسي وقادة "حزب الاستقلال".
المصدر
الجزيرة مباشر
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