الجمعة 22 نوفمبر 2019 14:58
العفو الدولية: غوغل وفيسبوك يمثلان خطراً على حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن المراقبة التي تقوم بها شركتا فيسبوك وغوغل لمليارات الأشخاص تشكل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان، مطالبة بتغييرات جذرية لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.
التفاصيل
الأمين العام للمنظمة كومي نايدو قال إن غوغل وفيسبوك تسيطران على الحياة الحديثة في العالم الرقمي بنفوذ شديد لا مثيل له، عبر جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها.
نايدو: "سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".
أبرز ما أورده تقرير المنظمة
- رسخت غوغل وفيسبوك السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم (خارج الصين)، لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.
- منصات فيسبوك وغوغل باتت أساسية لكيفية تفاعل الناس والتفاعل مع بعضهم البعض وأصبحت فعلياً بمثابة ساحة عامة جديدة.
- بدلاً من الرسوم المالية، يدفع الأفراد مقابل الخدمات ببياناتهم الشخصية ويتم تعقبهم بشكل مستمر عبر الويب وفي العالم الملموس أيضاً.
- استخلاص وتحليل البيانات الشخصية للناس على هذا النطاق غير المسبوق، لا يتوافق مع كل عنصر من عناصر الحق في الخصوصية.
- يتناقض دور فيسبوك وغوغل، مع مبادئ التحرر من التطفل على حياتنا الخاصة، والحق في الفضاء الذي يمكننا التعبير فيه بحرية عن هويّاتنا.
- تعتمد منصات غوغل وفيسبوك على خوارزميات تعالج كميات هائلة من البيانات، لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص.
- تقوم الخوارزميات بصياغة تجربة الأشخاص عبر الإنترنت ويدفع المعلنون المال لغوغل وفيسبوك، لاستهداف أشخاص بالإعلانات أو برسائل محددة.
- على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة، لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحمايتنا من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان.
- يجب تنفيذ قوانين قوية لحماية البيانات والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان.
- ينبغي سن قوانين تمنع الشركات، من الوصول إلى خدماتها بشرط "موافقة" الأفراد على جمع أو تبادل بياناتهم الشخصية للتسويق أو الإعلان.
- تتحمل الشركات، بما فيها غوغل وفيسبوك، مسؤولية احترام حقوق الإنسان، أينما وكيفما تعمل تلك الشركات.
- حان الوقت الآن لاستعادة هذا الفضاء العام الحيوي للجميع، بدلاً من بعض الشركات القوية غير المسؤولة.
- لفتت منظمة العفو الدولية، إلى أن كلاً من فيسبوك وغوغل رفضتا نتائج التقرير.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات