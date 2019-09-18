الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:14
العفو الدولية تطالب يوفنتوس ولاتسيو بعدم اللعب في السعودية
طالبت منظمة العفو الدولية ونقابة الصحفيين الإيطاليين ناديي يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين إلى عدم إقامة السوبر بينهما في السعودية.
التفاصيل:
- نشرت العفو الدولية الثلاثاء نص خطاب أرسلته مع نقابة الصحفيين الإيطاليين (يونيون سينديكال جورناليست راى) إلى رئيسي الناديين.
- جاء في الخطاب أن وضع حقوق الإنسان في السعودية لا يزال مثير للقلق إلى أبعد حد على الرغم من حملة التواصل التي تقوم بها الحكومة السعودية لإظهار أن البلاد تبذل الجهود من أجل الإصلاح.
- أشار الخطاب إلى واقعة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول وإلى المدون رائف بدوي المعقل في السعودية.
- قالت المنظمة والنقابة إن الناديين يمكنهما إلغاء إقامة المباراة في السعودية دون أن يكون الدوري الإيطالي قد خالف العقد.
- ينص العقد على إقامة ثلاث مباريات في غضون خمسة أعوام وكانت أول مباراة هي التي أقيمت في الـ 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي.
خلفيات:
- صاحبت إقامة مباراة السوبر السابقة بين يوفنتوس وميلان في جدة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات لناشطي حقوق الإنسان.
- من المنتظر أن تقام مباراة السوبر التالية بين يوفنتوس ولاتسيو إما في ديسمبر/ كانون أول أو يناير/ كانون ثان المقبلين.
المصدر
الألمانية