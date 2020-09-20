مصر
الأحد 20 سبتمبر 2020 15:15

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين اعتقلوا في حراك 20 سبتمبر

مظاهرات في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
مظاهرات العام الماضي في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
رويترز
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة في تغريدة إن" اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عام ( (2014.

وأضافت المنظمة " اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص العام الماضي، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، وقالت" يقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

وفي مقطع الفيديو المرتبط بالتغريدة أشارت إلى العديد من النشطاء الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومنهم الناشط علاء عبد الفتاح، الموقوف احتياطيا بأحد سجون القاهرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة،  بينما تشدد القاهرة  على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوجه انتقادات محلية ودولية.

الذكرى الأولى لدعوة الاحتجاج 

وتحل اليوم الذكرى الأولى لدعوة احتجاج دعا لها المقاول محمد علي، موجود خارج البلاد، وأسفرت آنذاك عن خروج أعداد محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، قبل أن تطلق السلطات سراح معظمهم.

وكرر محمد علي، دعوته السابقة للاحتجاج اليوم وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات التواصل الإجتماعية.

وتشهد منصات التواصل حراكا أكثر، وسط صراع بين وسوم داعمة، وأخرى رافضة للنزول، ومن أبرز تلك الوسوم" تحت بيوتنا نازلين" في مقابل " عمار يا مصر مع السيسي".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مصر
محمد علي
احتجاجات
عبد الفتاح السيسي
الذكرى الأولى
منظمة العفو الدولية

اقرأ أيضا

Thumbnail
وسط أزمة دواء.. حريق ضخم في مصنع أدوية بالسودان (فيديو)
Thumbnail
تقرير حكومي.. انخفاض لافت في عدد المواليد وارتفاع الوفيات بمصر
Thumbnail
"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر تشعل حرب الوسوم
Thumbnail
وزير خارجية قطر يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالدوحة
Thumbnail
مصر.. انتشار أمني في محيط ميدان التحرير تحسبا لمظاهرات 20 سبتمبر (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  2. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  3. شاهد: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز بهدفين على إسبانيول
  4. قمة إسطنبول الرباعية تدعم الحل السياسي في سوريا
  5. انخفاض نسبة الإصابة بالإيبولا هل هو بداية لانحساره