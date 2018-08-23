السعودية
الخميس 23 أغسطس 2018 17:59

العفو الدولية تدعو للتظاهر ضد السعودية لإطلاق المعتقلات

الناشطة السعودية المعتقلة لُجين الهذلول
مواقع التواصل الاجتماعي
قالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية أمرٌ شائن.

ولفتت المنظمة إلى أن (الخميس) هو اليوم المئة لاحتجاز الناشطات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف دون توجيه تهم إليهن.

وفي اليوم المئة، تحشد منظمة العفو الدولية مؤيديها في جميع أنحاء العالم للاحتجاج أمام السفارات السعودية تضامناً مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين في المملكة.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات الحقوقية للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن الناشطات احتـُـجزن بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني أكثرَ من ثلاثة أشهر، وإن هذا يجب ألا يستمر أكثر من ذلك.

وأضافت حديد أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لمن يدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية.

ودعت المنظمة إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، بما في ذلك نظام الولاية.

وكانت السعودية قد طردت السفير الكندي بالسعودية بعد انتقادات كندية لوضع حقوق الإنسان بها ومطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومات أخرى للانضمام إلى كندا لزيادة الضغط على السعودية كي تضع حدا لحملة القمع على حرية التعبير في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
اعتقال
الناشطات
العفو الدولية
لجين الهذلول
إيمان النفجان
عزيزة اليوسف
المملكة

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