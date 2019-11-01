العراق
الجمعة 1 نوفمبر 2019 17:43

العفو الدولية: العراق يستخدم قنابل مسيلة للدموع "تخترق الجماجم"

منظمة العفو: هذه القنابل من نوع غير مسبوق وتهدف الى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين
رويترز
قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم".

ودعت المنظمة العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم في العادة.

التفاصيل
  • هذه القنابل المصنوعة في بلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق" و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق" المتظاهرين، حسب المنظمة.
  • تُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.
  • كما تُظهر صوَر أشعّة طبّية قالت منظمة العفو إنها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.
  • تزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، حسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما" وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.
  • قال طبيب في بغداد لوكالة فرانس برس إنه رأى "للمرة الاولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل.
العفو الدولية: قُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل اخترقت الجماجم (رويترز)
  • أضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع "واضح أنّ التأثيرات مباشرة" وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.
  • نقلت منظمة العفو عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل "يوميًا ستّة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.
خلفيات
  • تحولت ساحة التحرير في بغداد إلى مركز للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع.
  • قُتل أكثر من 250 شخصًا في احتجاجات واعمال بالعراق منذ 1 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب حصيلة رسمية.
  • قُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل "اخترقت الجماجم" أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو.
المصدر
وكالات
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العراق

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