الأزمة الخليجية
الثلاثاء 13 يونيو 2017 20:02

العطية يصل إلى واشنطن

خالد بن محمد العطية، وزير الدولة القطري لشئون الدفاع
الجزيرة
وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى واشنطن اليوم الثلاثاء.

ويتوقع أن يلتقي وزيرَ الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس غدا، وذلك بعد تصريحات لماتيس وصف فيها الأزمة الخليجية بأنها وضع معقد للغاية وأكد أن قطر حليف لبلاده.

ومن المقرر أن يجري الوزير القطري لقاءات مع مسؤولين وسياسيين رسميين وغير رسميين في واشنطن، وسط نقاشات تشهدها أروقة الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن ودول الخليج في ظل الحصار الذي فرضته كل من السعودية والبحرين والإمارات على قطر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أبلغ لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أن الحصار المفروض على قطر من بعض دول الخليج وضع معقد للغاية، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مؤخرا إلى إجراء "حوار هادئ ومتعمق" لحل الأزمة، واصفا الحصار بأنه غير مقبول.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
قطع العلاقات مع قطر
خالد العطية
أمريكا

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