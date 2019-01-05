العشرات يتظاهرون في الخرطوم واحتجاز أحد منظمي الاحتجاج

احتجاجات السودان اندلعت على سوء الأوضاع الاقتصادية رويترز

تواصلت في السودان، المظاهرات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/تشرين ثاني الماضي من مدينة عطبرة شمالي السودان، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ورفضا لقرارات الحكومة برفع سعر الخبز.

التفاصيل: شاهد قال لـ "رويترز" إن عشرات من المحتجين رددوا شعارات مناوئة للحكومة بعد خروجهم من مسجد كبير في ود نوباوي بأم درمان -عقب صلاة الجمعة في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم وذلك بعد يومين من دعوة شخصية بارزة بالحزب الحاكم الرئيس عمر البشير للتنحي.

المحتجون، وأغلبهم من الشبان، هتفوا الجمعة "سلمية.. سلمية" في إشارة إلى مظاهرتهم و"تسقط.. تسقط" تأكيدا لمطالبتهم بتغيير الحكومة وذلك خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي الذي يرتبط بحزب الأمة المعارض.

سيارات الشرطة كانت موجودة بكثافة قبل صلاة الجمعة في المداخل المؤدية لمحيط للمسجد الذي يصلي فيه زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بينما هتف عشرات من شباب الأنصار بشعارات ضد الغلاء أثناء خروج إمام الأنصار الصادق المهدي من المسجد عقب الصلاة ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة.

قوات الأمن، أطلقت قنابل الغاز لتفريق الحشد مع دخول المظاهرات، التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وغيرها من المصاعب الاقتصادية، أسبوعها الثالث. اعتقالات مستمرة: محمد ناجي الأصم- تجمع المهنيين السودانيين ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي ينظم المظاهرات أن السلطات ألقت القبض على أحد زعمائه وهو محمد ناجي الأصم ظهر أمس الجمعة دون أن يذكر تفاصيل.

التجمع كتب في حسابه على تويتر إنه "يدين الاعتقالات التعسفية التي لن تثنيه عن مواصلة المسيرة مع الشعب من أجل الحرية والتغيير".

الخميس قال الرئيس السوداني عمر البشير أمام زعماء الطرق الصوفية في مقر إقامته بالخرطوم "أحيانا نُجبر على استخدام السلاح، ولكننا نستخدمه في أقل درجة ممكنة، وحتى في هذه نحن نستخدمه لوقف قتل المزيد وحفظ الأمن".

يقوم عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

الخميس، أوقف عناصر من جهاز الاستخبارات الصحفي السوداني فيصل محمد صالح الحائز جائزة بيتر ماكلر للصحافة الأخلاقية والشجاعة في 2013، وأحد المدافعين عن حقوق الصحفيين في السودان، بحسب ما أفاد أقرباؤه لوكالة فرانس برس. دعوة نادرة من طرف حزب البشير للتنحي وتسليم السلطة: قيادي بارز في الحزب الحاكم والحركة الإسلامية يدعو البشير للتنحي

الشفيع أحمد محمد، أول أمين عام لحزب المؤتمر الوطني، وجه دعوة نادرة، الخميس، للبشير للتنحي، وفي تسجيل صوتي وزع على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عرف الرجل نفسه وقال إنه ينبغي للبشير الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية "تنقذ بها البلد".

لم يصدر رد فعل من الحكومة، ولم يرد محمد على اتصال للتعليق.

تأتي دعوة محمد، وهي الأولى من نوعها، بعدما دعت أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء البشير إلى إقالة الحكومة وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعدا للانتخابات، وشملت أيضا التحقيق في انتهاكات لقوات الأمن خلال مظاهرات جرت مؤخرا في أنحاء البلاد.

تقول السلطات إن 19 شخصا منهم مسؤولا أمن توفوا في المظاهرات، في حين قالت منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي إن لديها تقارير موثقة عن مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن.

الناشط السوداني البراق النذير الوراق قال إن قوات الأمن احتجزت نحو ألفي شخص منذ بداية الاحتجاجات، ومن بين المحتجزين نشطاء سياسيون وصحفيون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.

المظاهرات الحالية في السودان، هي أطول احتجاجات ضد البشير منذ توليه السلطة في انقلاب أيده الإسلاميون قبل نحو 30 عاما.

يعاني الاقتصاد السوداني للتعافي من آثار خسارة ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 واحتفاظه بمعظم حقول الخام.

رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية ظلت مفروضة لعشرين عاما على السودان في أكتوبر تشرين الأول 2017. لكن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن البلد الذي تواصل واشنطن إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية رئيسه بتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.