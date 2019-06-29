العسكري السوداني: القتلى غدا في رقبة "الحرية والتغيير"

قوى الحرية والتغيير أعلنت تنظيم مواكب جماهيرة مليونية (الأحد)، تحت اسم "مواكب الحداد على الشهداء". رويترز

قال المجلس العسكري السوداني، (السبت)، إن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية أي روح تزهق، أو تخريب يحدث، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في المظاهرات المعلن عنها الأحد.



أبرز ما ورد في بيان المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير أعلنت عن مسيرة غدا الأحد في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك.

لقد بذل المجلس العسكري كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة.

انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، ومع إيماننا بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا. مليونية الأحد قوى الحرية والتغيير أعلنت تنظيم مواكب جماهيرة مليونية (الأحد)، تحت اسم "مواكب الحداد على الشهداء".

حذرت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري من "التضييق" و"ممارسة العنف" ضدها.

تتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. من جانبه قال اللفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم. أبرز تصريحات حميدتي: دعا الشباب إلى الانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن.

المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوي إعلان الحرية والتغيير غدا ستجد الحماية من المجلس العسكري.

المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين، معربا عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

ووصف الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، مؤكدا أن الاهتمام بمعاش الناس يمثل أولوية للمجلس العسكري الانتقالي. نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" خلفيات: يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

قوى إعلان الحرية والتغيير تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدينة.

وصلت المفاوضات بين المجلس العسكري إلى طريق مسدود بعد فض اعتصام القيادة العامة.

قوى التغيير حملت المجلس العسكري مسؤولية سقوط 128 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بما يزيد عن 61 قتيلا.