تنظيم الدولة
الاثنين 2 أبريل 2018 01:09

العراق يسلّم الهند رفات 38 شخصا قتلهم تنظيم الدولة

معركة استعادة الموصل
أرشيفية
سلّم العراق، الأحد، رفات 38 عاملا هنديا إلى بلادهم، كان قد عثر عليها في مقبرة جماعية بمحافظة نينوي شمالي البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان: "تمت مطابقة وتسليم رفات 38 مواطنا هنديا، قتلوا على يد (تنظيم) داعش".

وأوضحت أنه "عثر عليها في مقبرة جماعية بمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)".

ولم يشر البيان إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالآلية التي جرى فيها نقل الرفات وتسليمها، لكن بغداد أعلنت سابقا أنها ستسلمها للسفارة الهندية تمهيدا لنقلها جوا.

وعثّرت السلطات العراقية، نهاية العام الماضي، على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الضحايا، في منطقة "وادي عكاب"، جنوب غربي الموصل.

وتبين بعد إجراء الفحوصات إنهم عمال هنود، كانوا يعملون لصالح شركة بناء، فُقد أثرهم في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة على الموصل صيف 2014.

وتقول السلطات العراقية إن "التنظيم أعدم العمال الهنود قبل دفنهم في مقبرة جماعية؛ لأنه يعتبرهم كفارا بسبب اعتناقهم الديانة الهندوسية أو السيخية".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في 20 آذار/مارس الماضي، إجراء فحوصات لـ39 رفاتا، أكدت هوية 38 من العمال المفقودين، أما الشخص المتبقي فكانت النتيجة مطابقة للحمض النووي مع ذويه، بنسبة 70% .

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
العراق
رفات
هنود
تنظيم الدولة
حمض نووي
الموصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
رئيس الوزراء الأردني ينفي قرابته لمنفذ عملية سطو على بنك
Thumbnail
شاهد: ثلاثية أرسنال في مرمى ستوك سيتي تدفعه لمنطقة الهبوط

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم