الأربعاء 6 نوفمبر 2019 13:33
العراق يخطط لتصدير خُمس إنتاجه اليومي من النفط إلى تركيا
كشف مسؤول عراقي عن أن بلاده تخطط لمد أنبوب جديد لتصدير النفط لتركيا، بطاقة مليون برميل يوميًا أي ما يعادل خُمس إنتاج العراق اليومي من النفط.
مليون برميل
نقلت صحيفة "الصباح" اليوم الأربعاء عن الوكيل الأقدم لوزارة النفط العراقية، فياض نعمة، القول إن لدى وزارته خطة لمد أنبوب جديد باتجاه تركيا.
أبرز تصريحات فياض نعمة:
- النفط العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي حاليا يبلغ 100 ألف برميل يوميًا من نفط كركوك.
- هناك توقع بارتفاع هذه الكميات بالاعتماد على أسعار السوق والاستثمار.
- مد الخط الجديد لا يتقاطع مع الوضع في إقليم كردستان لوجود تفاهمات مع الجانب التركي كونهم المسؤولين عن إيصاله.
- العراق من الدول التي تمتلك طاقات كبيرة وواعدة في قطاعي النفط والغاز، ومن الممكن أن يلعب دورًا محوريًا ومهمًا عالميًا وإقليميًا.
- وزارة النفط العراقية استقدمت شركات عالمية استثمارية لبحث مدى إمكانية مد أنبوب تصدير نفط خام إلى الأردن بطاقة 2.5 مليون برميل يوميًا.
خلفية
- كان وزير النفط العراقي قال في وقت سابق إن بلاده ملتزمة بالامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لتقليص الإمدادات، مضيفًا أن مستويات إنتاج بلاده حاليًا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميًا.
- رجحت شركة وود ماكنزي للاستشارات أن يتمكن العراق من الوصول لستة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025.
- يمتلك العراق ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران.
- في يوليو/تموز 2018 أعلن البنك المركزي العراقي أن عائدات البلاد من تصدير النفط منذ العام 2005 بلغت أكثر من 700 مليار دولار.
- كانت تركيا قد بدأ ت في استيراد النفط من العراق عوضًا عن استيراده من إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي.
- في 2 مايو/آيار الماضي دخل قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لدول تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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