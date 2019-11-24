الأحد 24 نوفمبر 2019 11:23
العراق.. مقتل 3 متظاهرين مع اتساع تحركات العصيان المدني
قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية (جنوب) في ساعة متأخرة الليلة الماضية ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.
وذكرت المصادر، اليوم الأحد أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
اتساع تحركات العصيان المدني
- أشارت مصادر لفرانس برس عن مقتل محتجين في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية جنوب العراق، مع اتساع تحركات العصيان المدني في إطار الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو شهرين.
- المصادر أفادت، أن المدينة التي شهدت احتجاجات واسعة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال المدارس مقفلة فيها والدوائر الحكومية مغلقة، في حين عمل المتظاهرون إلى إحراق الاطارات لقطع الجسور الخمسة في الناصرية على نهر الفرات.
تجدد الاحتجاجات
- تجددت الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى اليوم الأحد بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.
- شهود عيان ذكروا لوكالة الأنباء الألمانية أن" مئات المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى، وأضرموا النار في الإطارات في محافظة البصرة".
- الشهود قالوا إن" شوارع بغداد والمحافظات التي تشهد احتجاجات شهدت انتشارًا ملفتًا للقوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والشغب وغيرها.
- يأتي ذلك بعدما تداول متظاهرون دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات كبيرة اليوم.
- بحسب الشهود، فإن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بغداد، قرب ساحة الوثبة، ومدينتي الناصرية وكربلاء تسببت في سقوط قتلى ومصابين وإحراق عدد من المنازل والمحال التجارية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات